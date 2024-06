Tom Hardy bi zaigral v filmu Birminghamske tolpe

Nedavno so ustvarjalci serije Birminghamske tolpe potrdili, da bodo posneli film, ki bo nadaljevanje zgodbe serije, med igralsko zasedbo pa bo tudi z oskarjem nagrajeni Irec Cillian Murphy , ki bo ponovno stopil v čevlje Thomasa Shelbyja. Željo po obuditvi lika iz serije pa ima tudi Anglež Tom Hardy , ki je na premieri filma The Bikeriders pokazal interes, da bi bil tudi sam del tega projekta.

"Zagotovo se bo pojavil tudi Alfie, a ne vem še kdaj. V resnici niti ne vem, ali se bo zares pojavil, to je samo moja želja," je dejal 46-letnik. Film bo nadaljevanje zgodbe serije o zločinih v Birminghamskih tolpah, katere scenarij je napisal Steven Knight, snemali pa so jo med letoma 2013 in 2022. Film bo režiral Tom Harper, ki je posnel prvo sezono serije.