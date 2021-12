Tom Holland bo Fred Astaire v novem biografskem filmu

"Igral bom Freda Astaira . Ja. Scenarij je prišel pred enim tednom," je Tom Holland pojasnil v nedavni izjavi za medije, pri čemer je priznal, da je projekt še v zgodnji fazi in scenarija še ni prebral. O igralcu, ki bo upodobil slavnega plesalca, pevca in igralca, se je ugibalo že nekaj časa. Za revijo GQ je o željah spregovorila tudi producentka Amy Pascal , ki je dejala, da je idealna izbira ravno 25-letni zvezdnik.

Tom je primerna izbira za upodobitev filmske legende tudi zato, ker ima veliko izkušenj s plesom in z odrskimi uprizoritvami. Uril se je na londonskem West Endu, kjer je med letoma 2008 in 2010 zaigral v glavni vlogi muzikala Billy Elliot. V oddaji Lip Sync Battle pa se je preizkusil v plesu na slavno Singin' in the Rain (s katero je leta 1962 zablestel izvrstni Gene Kelly), to pa je združil z Rihannino Umbrello.

Mlad igralec je trenutno zaposlen z zadnjim projektom, Spiderman: No Way Home v kinematografe prihaja 17. decembra. To pa po besedah ustvarjalcev ne bo njegova zadnja vloga Spider-Mana.