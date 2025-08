Tom Holland: James Bond je sanjska vloga vsakega igralca

Tom Holland je močno razvnel že izjemno glasne govorice. Igralec je med gostovanjem na YouTube kanalu Gordona Ramsayja priznal, da trenutno obstajajo ugibanja o tem, ali naj bi bil izbran za protagonista, ki bi nasledil vlogo Jamesa Bonda. "Si kdaj pomislil, da bi besedo James uporabili v prihodnjih filmih?", se je pošalil 58-letni Ramsay. "Zaenkrat bomo to minimalno omenjali," se je Holland odzval in dodal: "Nekega dne bomo prišli tja."

"Resno, si lahko predstavljaš, kaj se bo zgodilo s tvojim življenjem, če boš to storil? Všeč bi ti bila ta priložnost, kajne?" je vrhunski kuhar vprašal priljubljenega igralca. "Za vsakega mladega britanskega igralca je to vrhunec dela v naši industriji," je potrdil Holland in dodal: "Že zdaj se imam za najsrečnejšega otroka na svetu, veste? Nikoli nisem mogel sanjati o takšni karieri, kot jo imam."

Scenarij za nov film o Jamesu Bondu, ki je že v delu, bo napisal ustvarjalec uspešne televizijske serije Birminghamske tolpe Steven Knight. Film pa bo režiral Denis Villeneuve. Že mesece pa oboževalce franšize močno zanima, kdo bo prevzel vlogo ikoničnega agenta MI6, potem ko je v zadnjih štirih filmih o Bondu navduševal Daniel Craig. V velike čevlje sta do zdaj med drugim že stopila tudi Sean Connery in Pierce Brosnan.