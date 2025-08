Tom Holland je ponudil prvi vpogled v prihajajoči film o Spider-Manu

Tom Holland je ponudil prvi vpogled v nov film o Spider-Manu, ki v kinodvorane prihaja prihodnje poletje. V nekaj sekund dolgem posnetku, objavljenem na družbenem omrežju, igralec pokaže nov kostum priljubljenega superjunaka. Ta stopi do kamere, pogleda izven kadra in vpraša: "Ste pripravljeni?" Holland nato svojo pozornost spet usmeri v kamero, se nasmehne in odide, preden se pojavi naslov filma.