Tom Holland med snemanjem novega Spider-Mana doživel pretres možganov

Igralec Tom Holland je med snemanjem novega filma franšize Spider-Man doživel blažji pretres možganov, zato je bila ekipa prisiljena za nekaj časa ustaviti delo. Kot poroča The Hollywood Reporter, naj bi 29-letni zvezdnik moral nekaj dni počivati, da si opomore.

Tom Holland se je med snemanjem filma Spider-Man: Brand New Day poškodoval. 29-letni zvezdnik je utrpel blažji pretres možganov in si bo, kot so za The Hollywood Reporter povedali viri, vzel nekaj dni premora, da bo okreval. Po poročanju Daily Maila pa so igralca morali prepeljati v eno od londonskih bolnišnic, kjer so ga pregledali.

Tom Holland se je med snemanjem poškodoval in utrpel blažji pretres možganov.

Da njegovega sina nekaj časa ne bo na prizorišču snemanja, je na tiskovni konferenci potrdil tudi zvezdnikov oče. 29-letnik se je sicer dan po poškodbi udeležil dobrodelne dražbe, kjer mu je družbo delala zaročenka Zendaya.

Novi film franšize Spider-Man so začeli snemati pred meseci, poleg Hollanda pa bo nastopila tudi Zendaya. Par so opazili skupaj na prizorišču snemanja v začetku avgusta, snemanje pa je do sedaj potekalo po Veliki Britaniji in na Škotskem.