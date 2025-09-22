Svetli način
Film/TV

Tom Holland med snemanjem novega Spider-Mana doživel pretres možganov

London, 22. 09. 2025 11.59

K.Z.
Igralec Tom Holland je med snemanjem novega filma franšize Spider-Man doživel blažji pretres možganov, zato je bila ekipa prisiljena za nekaj časa ustaviti delo. Kot poroča The Hollywood Reporter, naj bi 29-letni zvezdnik moral nekaj dni počivati, da si opomore.

Tom Holland se je med snemanjem filma Spider-Man: Brand New Day poškodoval. 29-letni zvezdnik je utrpel blažji pretres možganov in si bo, kot so za The Hollywood Reporter povedali viri, vzel nekaj dni premora, da bo okreval. Po poročanju Daily Maila pa so igralca morali prepeljati v eno od londonskih bolnišnic, kjer so ga pregledali.

Tom Holland se je med snemanjem poškodoval in utrpel blažji pretres možganov.
Tom Holland se je med snemanjem poškodoval in utrpel blažji pretres možganov. FOTO: Profimedia

Da njegovega sina nekaj časa ne bo na prizorišču snemanja, je na tiskovni konferenci potrdil tudi zvezdnikov oče. 29-letnik se je sicer dan po poškodbi udeležil dobrodelne dražbe, kjer mu je družbo delala zaročenka Zendaya.

Novi film franšize Spider-Man so začeli snemati pred meseci, poleg Hollanda pa bo nastopila tudi Zendaya. Par so opazili skupaj na prizorišču snemanja v začetku avgusta, snemanje pa je do sedaj potekalo po Veliki Britaniji in na Škotskem.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grande cojones
22. 09. 2025 13.37
Ta človek sploh nima karizme za tako vlogo. Igral bi lahko samo v kakšnih Smrkcih ali Harry Potter itd.
ODGOVORI
0 0
SpamEx
22. 09. 2025 13.26
Bo ati malo popihal pa bo ok
ODGOVORI
0 0
Watchy
22. 09. 2025 13.02
+3
Zelo munjen igralec.
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
22. 09. 2025 12.58
+3
Vse je to droga za mase.
ODGOVORI
3 0
