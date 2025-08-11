Svetli način
Tom Holland oboževalce Spider-Mana popeljal v zakulisje snemanja filma

Los Angeles, 11. 08. 2025 21.31 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , E.K.
Hollywoodski igralski zvezdnik Tom Holland je delil video s svojega prvega snemalnega dne za novi film o Spider-Manu. V njem je videti, kako se angleški igralec spoznava z novim kostumom superjunaka, za katerega je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal, da ga občuti drugače. Novi film bo v kinematografih v ZDA na ogled poleti 2026.

"Moj četrti prvi snemalni dan kot Spider-Man," je na enem od družbenih omrežij objavil 29-letni Holland, ki je doslej zaigral v treh filmih o Spider-Manu. Kot je še objavil, je "nenavadno spet obleči kostum. Nekako se tokrat zdi drugačen".

Video sicer prikazuje Hollanda, kako objame in pozdravi režiserja Destina Daniela Crettona, maha ljudem za ograjo in pozira za fotografijo z mladim oboževalcem v kostumu Spider-Mana. Potem ko je bil posnet prizor, v katerem Holland stoji na vozečem tanku, je tudi vzkliknil: "To je bilo super!"

V ozadju posnetka Holland še pojasni, da želi v novem filmu "dati vse od sebe". "Upam, da bom naredil vse prav. Brez pritiska," je še slišati.

V komentarjih videoposnetka so oboževalci že izrazili veselje nad novim filmom. Holland je sicer že teden prej delil prve fotografije s svojega prvega snemalnega dne.

Tom Holland
Tom Holland FOTO: Profimedia

Holland je od leta 2016 dalje doslej zaigral v treh filmih kot Spider-Man alias Peter Parker. Zadnji, Spider-Man: Ni poti domov, je bil v kinematografih na ogled leta 2021. Novi film z originalnim naslovom Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Povsem nov dan) naj bi bil v kinematografih v ZDA na ogled od 31. julija leta 2026.

