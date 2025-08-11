Tom Holland oboževalce Spider-Mana popeljal v zakulisje snemanja filma

"Moj četrti prvi snemalni dan kot Spider-Man," je na enem od družbenih omrežij objavil 29-letni Holland, ki je doslej zaigral v treh filmih o Spider-Manu. Kot je še objavil, je "nenavadno spet obleči kostum. Nekako se tokrat zdi drugačen".

Video sicer prikazuje Hollanda, kako objame in pozdravi režiserja Destina Daniela Crettona, maha ljudem za ograjo in pozira za fotografijo z mladim oboževalcem v kostumu Spider-Mana. Potem ko je bil posnet prizor, v katerem Holland stoji na vozečem tanku, je tudi vzkliknil: "To je bilo super!"

V ozadju posnetka Holland še pojasni, da želi v novem filmu "dati vse od sebe". "Upam, da bom naredil vse prav. Brez pritiska," je še slišati.

V komentarjih videoposnetka so oboževalci že izrazili veselje nad novim filmom. Holland je sicer že teden prej delil prve fotografije s svojega prvega snemalnega dne.