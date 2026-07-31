Tom Holland pripravljen vlogo Spidermana predati nasledniku

Tom Holland je pripravljen, da vlogo Spidermana preda nasledniku. 30-letnik, ki ga trenutno lahko gledamo v zadnjem filmu franšize, ki nosi naslov Spider-Man: Nov dan, je v novi epizodi podkasta Happy Sad Confused razkril, da so z ustvarjalci načrt o tem, kakšna je prihodnost franšize, začeli govoriti že leta 2021, ko so snemali film Spider-Man: Ni poti domov, sam pa se veseli, da bo lahko s svojimi izkušnjami in znanjem pomagal tistemu, ki bo nadel kostum za njim.
"Imamo načrt, ki smo ga ustvarjali od leta 2021. Vse je že določeno. Stvari se bodo zagotovo spremenile, sam pa imam zelo jasno predstavo o tem, kako naj poteka predaja štafete, kar je zelo vznemirljivo," je dejal 30-letni Holland. "Ko imamo sestanke in se pogovarjamo o tem, postanem zelo navdušen. To si za ta lik tudi najbolj želim," je še dodal.
Zvezdnik se je v vlogi Spidermana prvič pojavil leta 2016, ko ga je zaigral v filmu Stotnik Amerika: Državljanska vojna, nato pa je kostum oblekel že leto pozneje za film Spider-Man: Vrnitev domov. Za tem je Petra Parkerja upodobil še petkrat.
Holland je tretji igralec, ki je na velikih platnih zaigral Spidermana, pred njim sta v tej vlogi blestela nepozabni Tobey Maguire, za njim pa Andrew Garfield. 30-letnik pa je spregovoril tudi o tem, za koga si želi, da bi naslednji nadel rdeče-modri pajac. "Na način, kot je bil Robert Downey za prve tri filme moj mentor, si želim, da bi bil jaz za svojega naslednika," je dejal v intervjuju za Esquire in razkril, da kot naslednjega Spidermana vidi mladega britanskega igralca Owena Cooperja, ki je navdušil v seriji Adolescenca. "Owen Cooper bi bil neverjeten. Je izjemno nadarjen in o njem vsi govorijo," je pojasnil.
Lik Spider-Mana sta leta 1962 ustvarila pisatelj Stan Lee in umetnik Steve Ditko za založbo Marvel Comics. Spider-Man, katerega prava identiteta je Peter Parker, je hitro postal eden najbolj ikoničnih superjunakov, saj se je za razliko od takratnih standardov soočal z vsakdanjimi najstniškimi težavami, kot so finančne stiske, šolske obveznosti in ljubezenske težave, kar ga je naredilo bolj človeškega in dostopnega bralcem.
Marvelovo filmsko vesolje ali MCU (Marvel Cinematic Universe) je ameriška medijska franšiza in skupno vesolje, v katerem se odvijajo številni superjunaški filmi, ki jih producira Marvel Studios. Koncept temelji na prepletanju zgodb različnih likov, kot so Iron Man, stotnik Amerika in Spider-Man, ki se redno pojavljajo v filmih drug drugega, kar ustvarja kompleksno in povezano narativno strukturo, ki se razteza čez več desetletij filmske produkcije.
Robert Downey mlajši je igralec, ki je s svojo upodobitvijo Tonyja Starka oziroma Iron Mana leta 2008 praktično postavil temelje za celotno Marvelovo filmsko vesolje. Njegova vloga ni bila pomembna le pred kamero, temveč je postal tudi ključna figura v franšizi, saj je služil kot mentor mlajšim likom, kot je Spider-Man, in s svojo karizmo pomagal povezati različne zgodbe v enotno celoto.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.