Tom Holland pripravljen vlogo Spidermana predati nasledniku

Tom Holland je pripravljen, da vlogo Spidermana preda nasledniku. 30-letnik, ki ga trenutno lahko gledamo v zadnjem filmu franšize, ki nosi naslov Spider-Man: Nov dan , je v novi epizodi podkasta Happy Sad Confused razkril, da so z ustvarjalci načrt o tem, kakšna je prihodnost franšize, začeli govoriti že leta 2021, ko so snemali film Spider-Man: Ni poti domov , sam pa se veseli, da bo lahko s svojimi izkušnjami in znanjem pomagal tistemu, ki bo nadel kostum za njim.

"Imamo načrt, ki smo ga ustvarjali od leta 2021. Vse je že določeno. Stvari se bodo zagotovo spremenile, sam pa imam zelo jasno predstavo o tem, kako naj poteka predaja štafete, kar je zelo vznemirljivo," je dejal 30-letni Holland. "Ko imamo sestanke in se pogovarjamo o tem, postanem zelo navdušen. To si za ta lik tudi najbolj želim," je še dodal.

Zvezdnik se je v vlogi Spidermana prvič pojavil leta 2016, ko ga je zaigral v filmu Stotnik Amerika: Državljanska vojna, nato pa je kostum oblekel že leto pozneje za film Spider-Man: Vrnitev domov. Za tem je Petra Parkerja upodobil še petkrat.