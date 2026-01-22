Naslovnica
Film/TV

Tom Tykwer bo posnel film po uspešnem romanu Lazar

Berlin, 22. 01. 2026 11.05 pred 40 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Tom Tykwer in Nelio Biedermann

Režiser Tom Tykwer, znan po TV seriji Babilon Berlin in filmu Teci, Lola, teci, bo na platno prelil uspešni roman Lazar mladega švicarskega avtorja Nelia Biedermanna. Pravice za film je pridobila berlinska produkcijska hiša X Filme Creative Pool, ki jo vodi skupaj s producentom Uwejem Schottom.

"Tykwer in Schott želita gradivo razviti v mednarodni celovečerni film," je produkcijska hiša zapisala v sporočilu za javnost.

Nelio Biedermann je mlad švicarski pisatelj.
Nelio Biedermann je mlad švicarski pisatelj.
FOTO: Profimedia

Roman pripoveduje o propadu madžarske aristokratske družine v 20. stoletju. Nelio Biedermann, ki se je rodil leta 2003, začne družinsko sago z rojstvom nenavadnega otroka – otroka s prozorno kožo. Zgodbo družine pripoveduje skozi več generacij, od padca habsburškega cesarstva do druge svetovne vojne in Sovjetske zveze.

Tom Tykwer je nemški filmski režiser in producent, ki je znan po filmih Parfum, Teci, Lola, teci in Atlas oblakov.
Tom Tykwer je nemški filmski režiser in producent, ki je znan po filmih Parfum, Teci, Lola, teci in Atlas oblakov.
FOTO: Profimedia

"Lazar me je takoj očaral in me ni več izpustil," je povedal Tom Tykwer. Po njegovih besedah vodi bralca skozi plime življenja – in ljubezni. Projekt je sicer še v zgodnji fazi, datum predvajanja filma še ni znan.

