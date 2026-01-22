Tom Tykwer bo posnel film po uspešnem romanu Lazar

"Tykwer in Schott želita gradivo razviti v mednarodni celovečerni film," je produkcijska hiša zapisala v sporočilu za javnost.
Roman pripoveduje o propadu madžarske aristokratske družine v 20. stoletju. Nelio Biedermann, ki se je rodil leta 2003, začne družinsko sago z rojstvom nenavadnega otroka – otroka s prozorno kožo. Zgodbo družine pripoveduje skozi več generacij, od padca habsburškega cesarstva do druge svetovne vojne in Sovjetske zveze.
"Lazar me je takoj očaral in me ni več izpustil," je povedal Tom Tykwer. Po njegovih besedah vodi bralca skozi plime življenja – in ljubezni. Projekt je sicer še v zgodnji fazi, datum predvajanja filma še ni znan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.