Tomaž Gorkič: Ta film je kot naša država, vse so že izropali in pokradli

Brata Bojan in Marjan sta mala prevaranta, ki želita s turizmom priti do hitrega zaslužka. V lokalno, za javnost zaprto graščino, privabita pisano druščino turistov, od švedskih satanistov, ki iščejo svojo relikvijo, do francoskih gothov pa do ruskega porno producenta, ki bi rad s svojima dekletoma posnel pornič in nemških turistov, ki rada pijeta pivo in se zabavata. Nihče od njih pa ne ve, da se v temnih sencah graščine nahaja neslutena groza – prekletstvo Valburge.

To sem si nekako tudi želel, saj se mi vedno zdi, da če igralci govorijo angleško ali nek drug jezik, da igrajo bolje. Zanimalo me je, kako bo to izpadlo, imam dobre igralce, ki pa v tujem jeziku, delujejo še prepričljivejše. Mislim, da je dobro izpadlo. Eden od igralcev je Šved, angleščina mu je drugi jezik, kar pomeni, da slovensko niti slučajno ne bi mogel govoriti.

Vsi nam skušajo predstaviti, kako je Slovenija neka butična destinacija, kako tukaj cveti turizem in podobno, v resnici pa se dogaja bolj malo. Tudi Ljubljana se ponaša s preko milijonom prenočišč, Bled je biser Gorenjske in podobno. Kljub temu pa smo tretjerazredni evropski državljani, ki nam ves čas mečejo pesek v oči, saj nas predstavljajo in prepričujejo, da smo nekaj, kar nismo. Toliko se ponašamo s turizmom, ki pa ga v resnici ni toliko. Avstrija je osma država na svetu, ki ima največ prihodka od turizma. Po tej logiki, bi morali biti vsaj deseti, če smo tako dobri. Priče smo politični korektnosti, saj ves čas prodajamo nekaj, kar v bistvu ni res. Brata v filmu sta tipična slovenska kvazi podjetnika, nič ne bi vložila, takoj pa bi imela vse. Pa četudi je to nekaj, kar v bistvu ne potrebuješ.

Politično nekorektna slasher komedija. Koliko so te oznake sploh štejejo, ali je to samo reklamna poteza?

Tega ne vidim kot pohlepnost, kot da nikoli nimaš dovolj. Bolj v produkcijskem smislu, da bi lahko bolje plačal ljudi. Sam sicer že ko pišem scenarij, razmišljam o produkcijskem vložku. Če nimaš denarja za 25 statistov, si jih preprosto ne moreš privoščiti. Seveda bi izgledalo bolje, če imaš več denarja in ga za to tudi porabiš, ne pa da daš sebi desetkrat večji honorar. Tako si lahko pri vsem boljši, pri luči, prizoriščih, postprodukciji, si lahko za stvari vzameš več časa.

Zagotovo, poleg tega pa je tukaj precej več humorja in situacijske komedije. Idila je bil resno ciničen film, bolj je bilo poudarjeno slovensko okolje in da se v praktično pravljičnem gorskem svetu dogajajo grozne stvari. Tukaj pa je že se izropano, Valburga je kot naša država. Vse so že izropali in pokradli, zdaj pa so šli iskat še zadnje stvari, kar se pač zgodi v mojem filmu.

Ljudje, ki so videli Idilo, vas zdaj nekako poznajo in vedo kaj pričakovati, mar ne?

Vsebine so šle naprej, sicer pa sem z Idilo imel 21 snemalnih dni, pri Valburgi pa le 14, kar pomeni, da je bilo precej noro, saj smo delali tudi po 16 ur na dan. Ko si zelo utrujen, pa ti začne padati koncentracija in delaš napake. Ne moreš si vzeti toliko časa, kot bi si ga lahko. Če bi imeli več snemalnih dni, bi lahko posneli več materiala. Sicer pa se ne moreš delati, da prej nihče ni posnel nič podobnega. Nisem iskal življenjske zgodbe ali univerzalnosti, predvsem je bil posnet in narejen za zabavno gledalcev. Pri nas je takih filmov malo, zato se mi je zdelo zanimivo zadevo narediti na tak način.

Snemali smo štirinajst dni, sicer pa leto in pol, proces pa še vedno traja, kar je normalno. Če imaš za sabo veliko ekipo, gre to hitreje.

V filmu, v katerem se solze smeha mešajo s hektolitri krvi, poleg Jurija Drevenška, Marka Mandiča, Saše Pavlin Stošić, Tanje Ribič, Jonasa Žnidaršiča in Katarine Stegnar, zaigrata tudi glasbenika Niklas Kvarforth (The Shining) in Grega Skočir (Big Foot Mama).

Ne želim si biti vse to, seveda je vse povezano z denarjem. Je pa ekstremno naporno. Scenarij in režija še nekako gre, glede montaže pa recimo ne morem nekoga plačati, hkrati pa imam sam kar nekaj tovrstnih izkušenj, pa mi to ni tako težko. Montiram tudi risanke, čeprav je res, da to ni moja primarna dejavnost.

Podpisan si pod režijo, scenarij, montažo, napise na koncu in še kup drugih zadev, mora človek res vse oz. čim več narediti sam, da je na koncu zadovoljen z izdelkom ali je to bolj povezano s tem, koliko je denarja?

Predvsem večji doseg gledalcev. Čeprav sem z Idilo dosegel vse, kar sem hotel. Ker se zavedam, kolikšen je moj doseg. Vem, da z večimilijonskimi filmi ne morem tekmovati, vedeti moraš, kam spadaš. Idila je dosegla ogromen krog festivalov in gledalcev, mislim pa da bo Valburga dosegla še več. Saj je že pred začetkom predvajanja dosegla veliko ljudi, film pa so sprejeli tudi na festival v španskem Sitgesu, kjer je največji festival tovrstnih filmov na svetu. Festival obstaja 52 let in tam ni bil prikazan še noben slovenski film.

Če smo meli Slovenci prej Rabljevo fresko, Morano, Vampirja z Gorjancev se pravzaprav v grozljivkah ni bilo po čem zgledovati. Kaj pa ceniš od tujih filmov, menda si najprej videl mladih letih videl Nosferatuja iz leta 1922?

Ja, to sem videl še v času redukcij, ko je ravno na krucialnih mestih zmanjkalo elekrike (smeh). Sicer pa so zame "sveta trojica" filmi Osmi potnik (Alien), Stvor (The Thing)inTerminator.

Kratki film Metod se zdi kot dober napovednik za dolgometražec. Luka Cimprič se zdi idealen, je scenarij že gotov, je zanimanje za film, konec koncev je to zgodovina, slovenska folklora, kako močna je želja, da vam to uspe posneti z budžetom kot mu pristoji?

S strani ljudi je ogromno zanimanje, težave pa imam s slovenskim filmskim centrom, saj je to film, ki ga je nemogoče narediti z minimalnimi sredstvi. Gre za zgodovinski film, kar pomeni, da je kot znanstvena fantastika, saj bi bilo treba vse preseliti nazaj za 40 ali 50 let. Kar pa pomeni ogromne stroške. A ljudje, ki so brali scenarij, očitno niso imeli pojma, kaj berejo. Očitali so mi dokumentaristični slog in podobne nebuloze, kot da ne bi prebrali scenarija. Zgodba je sicer pol-pol, gre za njegovo zgodbo, čeprav nihče ne ve, kako se je obnašal in kako je govoril. Prebral sem sicer njegova pričevanja, policijske zapiske, a imajo slab arhiv, saj je bil Trobec za njih šolski primer in niso imeli idej, kako se tega lotiti. Tudi ujeli so ga povsem po naključju. Nihče ni tega raziskoval, kar mi je pri vsej zgodbi zanimivo, saj želim povedati zgodbo iz njegovega vidika. Upam pa, da mi nekoč uspe in bom pri tem vztrajal.

Kaj pa nagrade, za Idilo jih je bilo kar precej, katera ti pomeni največ, ali gre pri tem bolj za dobre reference za naprej?

Vesna za najboljši film mi pomeni veliko, bila je presenečenje in je hkrati nagrada za vse, ki so film delali in tudi za ljubitelje tega žanra.