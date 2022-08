Tomislav besno: Šla boš iz moje hiše!

Ivo je pohvalil vse svoje dame, tudi Gordano , ki je bila nad komplimentom o njeni inteligenci presenečena. A ko bi moral sprejeti svojo odločitev, je povedal, da tega še ne more storiti. Želel je, da bi vse kandidatke ostale še na eni zabavi. Gordana je bila z eno nogo že doma in zdelo se ji je, da se ji maščuje. Gordana: " Ne morem tega sprejeti. " Začela je jokati, povedala je, da ni vajena takšnih odnosov: " Zdaj je to zame podaljševanje agonije. "

Damir je svoji dekleti peljal po nakupih, kjer se je zabaval predvsem z Nikito , kar pa Josephini ni bilo pogodu. Josephina: " Sploh ne pridem zraven. " A je bil kmet navdušen nad eno izmed oprav, ki jo je izbrala. Kasneje je obe peljal še na karting, ob čemer je Nikita ugotavljala, da še ni dozorel in da je še vedno na ravni otroka, kar pa ni slabo. Nikita sicer ni bila navdušena nad izzivom, bolj sta se vživela in med seboj tekmovala Damir in Josephina.

Sramežljivi Milan

Preden se je Mirjana poslovila, so se dame šle stavit, katera bo ostala na Milanovi kmetiji. Mirjana je stavila na Ružo, ki se ji zdi velika lisica. Kmeta se namreč ves čas dotika in ga zapeljuje. Sama se je spomnila, da ga je pozabila zmasirati: "Potem bi mogoče ostala." Milan je priznal, da potrebuje več spodbude s strani ženskega spola. Ko se je zvečer pogovarjal z njima, denimo ni izkoristil priložnosti in se jima približal. Je pa Renata naslednji dan povedala, da zaradi neke živali vso noč ni spala, zato si je želela, da bi na kmetiji ostala Ruža.

Strašen prepir

Tomislav je domov pripeljal tri dekleta, nato se je pobril po glavi in skril pred Marino. Steli je celotna situacija in velika napetost med njima bila stresna. Dopovedovala mu je, da se ne smeta samo grdo gledati, ampak začeti komunicirati. Kmet pa je povedal, da se nima o čem pogovarjati z njo, a se temu ni mogel izogniti. Med njim in Marino je kmalu izbruhnil prepir, kandidatka mu je povedala, da mu bo pokvarila vsak dan, saj je prizadel njo in njena čustva. Ko mu je povedala še, da ni čeden in privlačen, je začel kričati, naj spakira in odide. A tega ni storila, kar ga je še bolj razburilo, zato sta se s Stelo umaknila na samo.