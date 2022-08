Tomislav bo med ogledom posnetkov grdo preklinjal

V zadnji oddaji Ljubezen na vasi si bodo junaki in njihove kandidatke ogledali še pestro dogajanje na domačijah Branka in Tomislava. Slednji bo ob tem vse podoživel in se strašno razburjal.

Branko bo razkril, da na romantično potovanje sploh ni hotel povabiti Ljubice. Njegova favoritka je bila Dubravka, a je njegovo vabilo odklonila. V nocojšnji oddaji bo pojasnila, zakaj se je odločila za ta korak, Ljubica pa se bo zaradi tega jezila: "Potem se ne bi smela niti prijaviti." icon-expand Ljubica se bo jezila na Dubravko. FOTO: POP TV Najmanj se bo ogleda posnetkov veselil Tomislav. Na njegovi kmetiji se je odvila prava ljubezenska drama in videti bo, da bo vse skupaj podoživel. Stokal bo in preklinjal še posebej med zapletom z Marino, ki se na njegovo srečo ni udeležila zadnjega druženja. Prišla pa je Anita, ki mu bo povedala vse, kar ji leži na srcu. icon-expand Razburjeni Tomislav FOTO: POP TV