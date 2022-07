Tomislav izločil Antonijo, nato pa doživel šok

Tomislav se je po poraznem zmenku dokončno odločil, da mora domov Antonija, nakar ga je šokiral prihod Marine. Damir se je poslovil od Melite, Branko pa je izločil Inno.

Gordana noče na motor Ivo se je pripravjal na vožnjo z motorjem, z njim pa naj bi se peljala Gordana. Slednja je povedala, da zaradi vseh negativnih izkušenj ni bilo nobene možnosti za to. Ivo pa se je jezil nanjo, češ da je prebrisana in da je uničila tri dneve, ki bi lahko bili pozitivni in veseli. Gordana je pojasnila, da je vse šlo v to smer, a samo do prvih ponižanj in kričanja. Namesto Gordane se je šla peljat Branka, ki je zelo uživala. Kasneje je kmet vse tri povabil na barko, kjer bi morale pojesti vsaka vsaj po eno ostrigo, a Kata in Gordana tega nista mogli, medtem ko si je Branka dala duška.

icon-expand Melitino slovo FOTO: POP TV

Damir izloči Melito Damir je napovedal, da bo s svojo odločitvijo, katera mora domov, presenetil dekleta. Odločil se je povsem na koncu, in sicer je tehtal med vulgarno Nikito, malo manj vulgarno Melito in Jospehino, katere karakter mu ni najbolj pogodu. Za izločanje je izvlekel revolver, nakar je pohvalil vsa tri dekleta, na koncu pa se je odločal med Josephino in Melito. Izločil je slednjo, a je bila Josephina vidno presenečena. Kar naravnost ga je vprašala, kakšne načrte ima z Nikito, a ni dobila odgovora. Milan si je želel objeti Ružo Milan je svoje dame peljal na izlet, da bi videle pravega liškega medveda v naravi. Nato se je želel pogovoriti z Ružo in Mirjano. Ruža je pričakovala, da se bo opogumil in se ji približal. Tega ni storil, a je bila prav to tudi njegova želja: "Raje bi jo objel, kot se pogovarjal." Ona pa ga je pohvalila in izrazila željo, da bi ostala. Na koncu ga je uščipnila za lička, da se bo malo opogumil.

icon-expand Antonija končno svobodna FOTO: POP TV

Tomislav izloči Antonijo, vrne pa se Marina Tomislav je Antonijo vendarle odpeljal na zmenek, ki si ga je priborila. Povedal ji je, da je dobre volje zaradi prihajajoče izločitve. Antonija je izkoristila priložnost in potožila, da Stela ni prava prijateljica. Kmet ji je pojasnil, da mu ni pustila do besede, poleg tega ga je užalila. Ona mu je vrnila, češ da ni bil iskren, ko ji je povedal, da še ima priložnost, v resnici pa je že našel svojo sorodno dušo v Steli. Dodala je še, da ne bosta nazdravljala, niti prigriznila, saj je ob njem izgubila apetit. Izločil je prav njo, Antonija pa se je počutila osvobojeno: "Končno zapuščam te neiskrene ljudi in grem iskat pravo sorodno dušo." Tomislav ni vedel, da ga čaka še eno presenečenje. Na poti k njemu je bila Marina, s katero si je dopisoval in ji obljubljal vse mogoče. Želela se je soočiti z njim in rešiti, kar lahko. Marina se jim je pridružila takoj po Antonijinem odhodu in Samanta jo je takoj prepoznala. Tomislav pa je izdavil samo, da je šokiran.

icon-expand Tomislav šokiran zaradi Melitninega prihoda FOTO: POP TV

Branko izloči Inno Branko je Inni povedal, da ji ni do prepogibanja, torej ne dela tako zelo rada kot njeni konkurentki. Poleg tega se nenehno preoblači, zaradi česar je sumil, da ji gre samo za šov. Vprašal jo je, ali je morda premlada zanj, ona pa je povedala, da jo mladi moški sploh ne zanimajo. Branko se ji je zdel zelo simpatičen in čeden, zanj bi naredila vse. Kasneje je svoje tri dame poslal v kad na tlačenje grozdja. Med opravilom so se zelo zabavale, na koncu pa jim je povedal, da mora domov Inna. Slednja se ob tem ni počutila dobro, a tega ni pokazala. Branko je pojasnil, da sta bili njeni konkurentki bolj pridni, ona pa se ni strinjala, češ da je na njegovi domačiji izgubila dušo. Preden je odšla, ji je vrnil jelenovo glavo in se ji lepo zahvalil, a mu je glavo kljubovalno pustila za spomin.

icon-expand Inna je bila razočarana. FOTO: POP TV