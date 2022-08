Tomislav presrečen, Stela je rekla da

Tomislav je potreboval precej spodbude, da je izrekel pomembno vprašanje. Ko je Stela privolila, se mu je odvalil kamen od srca in je bil presrečen. Žal pa ostala romantična potovanja niso imela tako srečnega konca.

Tomislav in Stela sta zaročena Tomislav je Stelo peljal v Motovun, ki ga je dolgo časa želela obiskati. Povedal je, da komaj čaka, da bi spoznal njena starša, a mu je njegova mama svetovala, naj ne hitita. Izbranko je to malce iztirilo, saj ji vseskozi daje vedeti, da mu pomeni vse, obenem pa, kot se je izrazila, preveč razmišlja. A se je malce opogumil in napovedal trenutek, na katerega je dolgo čakal, v naslednji sekundi pa izjavil, da potrebuje več časa. Pa ga je spodbudila: "Daj, Tomo, izdavi že ... Dajmo, malo življenja ... Boš ali ne boš?" Pa je le šel na kolena in jo vprašal, če bi se poročila z njim. Po krajšem premisleku je privolila, on pa je povedal, da mu pomeni vse na svetu, ob tem pa je bil videti zadovoljen in presrečen.

icon-expand Stela je privolila. FOTO: POP TV

Med Milanom in Ružo se ni prebudila ljubezen Ruža je svojega Milana presenetila z masažo. Želela ga je sprostiti in preveriti, na kaj vse je pripravljen. Zanj je bila to prva masaža v življenju, izbranki pa se je zdel zakrčen. Ko je potožila, da je utrujena in jo bolijo ramena in glava, se je ponudil, da bi ji vrnil uslugo. Uživala je v njegovih toplih rokah, zdelo pa se ji je, da se je boji. Milan je pojasnil, da se nadzira, saj ni nekulturen, domišljav ali nesramen, da bi jo kar otipaval. Na koncu je Ruža povedala, da je bilo romantično potovanje čudovito in popolno, a je Milan razkril, da se med njima ni prebudila ljubezen. Branko bi imel Ljubico pri sebi doma Ljubica je povedala, da ne bo pozabila izleta na Brione. Med drugim je bila ponosna na to, da je bila tam v prijetni družbi. Z Brankom sta se dogovorila, da se ne bosta za vedno razšla. On si je želel, da bi prišla k njemu in bi bila skupaj, ona pa je do njega čutila prijateljstvo. Branko je nato obljubil, da bo prišel k njej na kavo, in da bosta počasi nadaljevala. Znova pa je omenil njeno kajenje: "Ko se poljubljam, ne maram poljubljati dima." Istro je kljub temu zapuščal z lepimi občutki, Ljubica pa je slutila, da ga bo pogrešala. Ines ne more izpolniti Krunoslavovih želja Ines je zjutraj iskala svojega Krunoslava, našla pa ga je v morju. Ko je prišel iz vode, pa mu je povedala, da bi se moral ukvarjati z boksom, da bi imel širša ramena. Če bi temu dodal še brado, bi izgledal solidno, je ocenila. Kmet je ocenil, da ima kar 90 odstotkov možnosti, da jo osvoji. Kasneje je izjavil, da bi bilo lepo, če bi bila skupaj. A mu je Ines povedala, da ne more izpolniti njegovih želja in da sta lahko samo prijatelja.

icon-expand Ines je razočarala Krunoslava. FOTO: POP TV