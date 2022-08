Tomislav se sooči z najhujšimi strahovi: 'Počutil sem se zavrženega'

Renata za Milana preveč nežna in čustvena

Milan je svoji dami pripeljal na ranč, kjer sta hranili konje in se preizkusili v ježi. Kasneje se je odločil pogovoriti z obema, da bi lažje sprejel svojo končno odločitev. Ruža je bila vznemirjena, upala je, da se bo kmet končno sprostil. Sama je namreč naštela svoje vrline, on pa je povedal, da ga na njej nič ne moti, le da toliko šminke ni potrebne na vasi. Pri Renati pa mu je bilo všeč, ker se je tako izzivalno uredila za zmenek. Tokrat je on izpostavil vrline svoje kandidatke, posebej je poudaril, da je dobra kuharica. Zdela pa se mu je preveč nežna in čustvena, kajti za vas je po njegovem mnenju potrebna močnejša in odločnejša ženska.

Kata bolj vznemirljiva za Iva

Ivo je laskal Branki, saj mu je všeč, ker je umirjena. Kandidatka se je pohvalila tudi sama, češ da ga posluša, upošteva njegove želje in mu ne vsiljuje, da mora denimo biti vse čisto. Pripravljena mu je bila nuditi nežnosti, toplino in podporo, nato pa je malce pokritizirala nekdanjo in še aktualno konkurentko. Ivo je ugotavljal, da bi bilo življenje z Branko lažje, a se mu Kata zdi bolj vznemirljiva. Slednja je bila šokirana nad tem, kaj je Branka pripravljena storiti, da bi osvojila kmeta. Kata: "Vstopila sem v hišo in jo na pol golo našla na Ivu. Ko je slišala vrata, je zgrabila brisačo ... Še nikoli nisem doživela hujšega šoka." Branka je pojasnila, da je budila Iva, Kata pa si je celotno situacijo razložila po svoje.