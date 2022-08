Tomislavu se odvali kamen od srca, Stela mu izpove ljubezen

Stela je po drami v lunaparku zahtevala pojasnila. Tomislavu je očitala posesivnost in ljubosumje, nakar mu je izpovedala ljubezen. Irena pa je z nočnim druženjem v kokošnjaku zapravila Krunoslavovo zaupanje.

Milan v zadnji sekundi izbere Ružo Milan je imel težave s končno odločitvijo, saj sta obe dami izpolnili njegova pričakovanja. Da bi mu pomagala, ga je Renata poljubila na lice, kar pa se je kmetu zdela prijateljska gesta. V zadnji sekundi se je odločil za Ružo, ki se bo po njegovem mnenju bolje znašla na vasi.

icon-expand Milan je izbral Ružo. FOTO: POP TV

V dvoje je lepše Milan in Ljubica sta šla uživat v gozd in kmet se je ob veseljakinji počutil razigranega in lahkotnega. Pogovarjala sta se o romantičnem potovanju, Milan pa je izrazil željo, da bi mu izbranka razkazala svoj domači kraj. Priznal je, da mu je v dvoje lepše, in tudi Ljubica se je veselila družbe moškega, s katerim bo lahko delila veselje in žalost. Pojasnila in ljubezenska izpoved Stela je po Tomislavovem izpadu v lunaparku zahtevala pojasnilo. Kmet se je branil, češ da je šlo za trenutek šibkosti, Stela pa se je jezila: "Če bova skupaj, mi ne moreš prepovedovati, da se družim z nekom." A mu je kasneje povedala, da ga ljubi, on pa ji je povedal enako. Tomislav: "Zdaj mi je veliko lažje."

icon-expand Tomislavu se je odvalil kamen od srca. FOTO: POP TV

Damir je neodločen Damir je napovedal, da bo v zadnji sekundi sprejel končno odločitev. Ko sta se njemu in voditeljici Aniti pridružili lepo urejeni kandidatki, ni vedel, kam naj gleda. Josephina je bila prepričana, da bo izbral Nikito. Enakega mnenja je bila tudi slednja: "Čeprav mislim, da bo naredil napako. To bo izgubljanje časa." Med Kato in Branko izbruhne prepir Kata je povedala Branki, da jo je njeno obnašanje presenetilo. Omenila je trenutek, ko jo je ujela golo na Ivu, in ji očitala dvoličnost. Kata: "Ne razumem zlobe ... Mogoče se zaradi tega tudi nisem poročila." Nato je Branko spomnila na njen propadli zakon in to, da išče "novo zvezo in novo žrtev". Ko je Ivo poskušal razložiti celotno situacijo, se je Branka razburila. Kata pa je zaključila, da sta se obe pokazali v svoji luči in da bo končna odločitev Ivova.

icon-expand Irena je zapravila Krunoslavovo zaupanje. FOTO: POP TV