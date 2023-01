Toni deli vrtnice, Ksenija na protestnem dopustu

Potem ko se je v bitko za njegovo srce vrnila Polina , je sanjski Toni na skupinski zmenek povabil njo, Josipo , Mario , Amro , Danijelo in Stankico . V vabilu je zapisal: " V ljubezni ni pravil, pazi se nedovoljenega položaja. Biti timski igralec je cenjena vrlina, je pa samo eden lahko najboljši igralec. " Toni jih je pričakal ob bazenu in že pripravljal dobrote z žara. Josipa se je hitro javila, da bi mu pomagala. Resda ji je bilo nerodno, ker mu je večer poprej izpovedala čustva, hkrati pa je bila vesela, da je lahko bila v njegovi družbi.

Dijana je medtem zaupala Eli , da ni želela izkoristiti divje vrtnice za skupinski zmenek, saj bi tako zamenjala samo eno izmed deklet. A tudi glede prevzema zmenka v dvoje je imela pomisleke, saj je vsak načrtovan za izbrano dekle. Dijana: " Kot da si ne zaslužim svojega zmenka v dvoje, moram ga ukrasti drugi ... To ni moje, to je tuje. " Ela pa je povedala, da bi divjo vrtnico takoj izkoristila.

'To ni moje, to je tuje'

Toni pogreša Amro

Med kopanjem v bazenu je Josipa znova pokazala svojo navihano plat in Toniju poskušala sleči kopalke. Odločila se je, da bo izkoristila vsak trenutek z njim. Njegovo pozornost je pritegnila tudi Amra, zaradi objema z njo pa so se ostala dekleta pritoževala. Še manj jim je bilo všeč, ko jo je prosil za pogovor na štiri oči. Povedal ji je, da pogreša njo in njuna druženja. Med pogovorom jo je božal po vratu, zato ni prav dobro slišala, kaj ji je razlagal. Ker je Toni čutil, da je iskrena, je Amri dan na koncu polepšal še z vrtnico.