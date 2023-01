Toni o Kseniji: Nocoj je senzacionalna

Na tokratnem skupinskem zmenku ni vladalo sproščeno vzdušje in druženje ni minilo brez razočaranj. Še največjega je doživela Amra, ki je bila povsem zmedena zaradi obnašanja Sanjskega moškega. Z vabilom na zmenek v dvoje pa je Toni presenetil Ksenijo, ki ga je očarala s svojo atraktivnostjo.

Ksenija pošteno: Včeraj sem bila nesramna Josipa je bila dan po zmenku s Tonijem dobre volje in je kar žarela. Danijela pa ni mogla preboleti tega, da je domov prišla z vrtnico: "Odhajajo kakovostne, ostajajo brezzveznice. Zgrožena sem." Ksenija pa se je tokrat postavila na Josipino stran: "Včeraj sem bila nesramna. Mislim, da si jo zasluži. Lepo sta se imela." Kasneje je dodala, da je Josipa pametna in inteligentna punca. Izpostavila pa je Polino in Janet, ki sta v šov po njenih opažanjih prišli z neiskrenimi nameni.

icon-expand Dekleta, ki so ostala doma, so se zabavala po svoje. FOTO: POP TV

'Vem, kam sem prišla in kaj moram narediti' Toni je v novem vabilu na zmenek zapisal: "Zabave še ni konec, prav nasprotno, šele začenja se. Čakam vas ob šumenju valov." Povabil je Amro, Ksenijo, Mario, Elo, Danijelo in Karolino. Ko jih je naložil na jahto, je komentiral: "Uresničile so se mi sanje vsakega Dalmatinca." Amra ni želela biti vsiljiva, je pa pozorno opazovala dogajanje. Amra: "Najbolj se je k njemu silila Danijela. Čim več je hotela biti z njim." Danijela: "Vem, kam sem prišla in kaj moram narediti." Ksenija pa: "Upala sem, da se mi Toni ne približa, ker me bo Amra utopila."

'To ni tisti Toni, ki je bil z menoj' Ela, ki si je za to priložnost nadela lasuljo, je bila na zmenku zelo drzna. Tonija je naravnost vprašala, ali bodo dekleta, ki se še niso poljubila z njim, šla domov. Sanjski moški jo je pomiril in povedal, da brez poljubljanja ne gre: "Brez poljuba ne moreš preveriti kemije." Ela pa se je čudila, ker se poljublja s karakterno povsem drugačnimi dekleti. Amro je nato zmotilo, ko se je strinjal z Elo, češ da zlahka dobljeno hitro mine. Ela pa je še naprej vrtala vanj z vprašanji glede poljubljanja. Povedal je, da je poljub zelo pomemben del odnosa, ni pa ključnega pomena. Amra je bila zaradi tega in ker ji ni posvečal pozornosti v vse večjih dvomih. Amra: "To ni tisti Toni, ki je bil z menoj. Ne vem več, kaj je res."

icon-expand Amra je bila povsem zmedena in razočarana. FOTO: POP TV

Očitki in razčiščevanja Danijela je kasneje znova očitala Toniju, da podcenjuje druge. Njo je denimo s tem, da je dal vrtnico Josipi, ki se ji zdi neumna. Toniju je bilo kasneje žal, da ni stopil v bran Josipi, poleg tega so se mu Danijeline besede zdele nesramne. Opazil pa je, da se Karolina obnaša drugače: "Deluje mi toplo-hladno in to me malo skrbi." Priznala mu je, da je novice o poljubih niso prizadele, prizadelo pa jo je, ker sta si z Amro ogledala film. Toni jo je razumel, predlagal je: "Poskusi na najin odnos gledati samo po tistem, kar midva delava." Karolina je odsekala: "Ne, to ni mogoče, ker so tukaj tudi druge punce ... Čeprav je zate dobro, da imaš 20 punc zase, vedi, da teh 20 punc ne čaka samo na to, da jih pelješ na zmenek." Dodala je, da dvomi v njegove iskrene namene, medtem pa so dekleta komentirala, da tudi njeni nameni niso iskreni, saj ne želi imeti otrok, kar pa je Tonijeva velika želja.

Toni o Kseniji: Nocoj je senzacionalna Toni je za zmenek v dvoje izbral prav Ksenijo, ki jo je povabil na romantično večerjo in jo prijetno presenetil. Ksenija je priznala, da ima pred njim prvič tremo. Toni: "Ksenija je atraktivna punca in tudi nocoj je senzacionalna." Želel jo je bolje spoznati, ni pa si je mogel predstavljati v bolj sproščeni izdaji in brez šminke. A je povedala, da je doma povsem sproščeno, običajno dekle in da rada preživlja filmske večere ob pokovki. Razkrila je tudi, da premišljuje o materinski vlogi.

icon-expand Ksenija vsakič znova očara Tonija. FOTO: POP TV