Toni zaradi dvomov in napetosti izločil Ksenijo: Nima smisla, da ostaneš

Sanjski moški Toni Šćulac je zaradi dvomov glede njenih namenov in napetosti, ki je med dekleti nastajala zaradi nje, izločil Ksenijo. Z njegovo potezo se niso strinjala nekatera dekleta, ki so o Slovenki ustvarila zelo lepo mnenje. Po Ksenijinem odhodu pa se je poslovila še mlada Janet.

Toni še pred podelitvijo izločil Ksenijo Medtem ko so dekleta razčiščevala med seboj glede komentarjev, sta se Toni in Ksenija umaknila na samo. Sanjski moški je povedal, da je veliko premišljeval o njunem odnosu. Ko je vstopila v bitko za njegovo srce, ga je očarala, ni pa se mogel otresti dvomov glede nje. Poleg tega je na skupinskih zmenkih čutil napetost: "Opazil sem, da ko pridem med punce, nastane napetost, in to zaradi tebe." Ksenija je komentirala: "Učila sem se na svojih napakah, tu pa nisem naredila ničesar groznega. Vsaj jaz tako mislim." Toni je poudaril, da ji ničesar ne zameri, in dodal: "Mislim samo, da nima smisla, da ostaneš." Ksenija: "Vidiš samo svojo plat, ampak prav."

icon-expand Toni in Ksenija sta se poslovila. FOTO: POP TV

'Nisi slab, ampak ...' Ko je Toni predlagal, da bi jo pospremil iz vile, je Ksenija izjavila: "Super. Polepšal si mi večer, res. Zdaj te bom objela." Povedala mu je tudi: "Nisi slab, ampak vseeno. Moral bi imeti tisto nekaj." Toni se ji je zahvalil za vse, Ksenija pa je še dodala: "Res nepričakovano. Ko vidim, katere so ostale, katere pa ne, mislim, da nisem za Tonija. Vem, da sem mu všeč, ampak od mene ni dobil pravega odziva in najbrž me je zato izločil. Zelo verjetno bi ostala dlje, če bi se pretvarjala, ker mislim, da do tega videza kljub vsemu ne bi ostal ravnodušen."

'Super punca je bila' Ksenija je začudenim dekletom pred odhodom zaklicala v pozdrav in jim povedala, da gre v diskoteko. Danijela je vedela, kaj to pomeni, ostala dekleta pa so ji navrgla, da se ji ni treba vrniti in da to od nje ni pošteno. Danijela jim je zato razložila, kaj se dogaja, Josipa pa je komentirala: "Slovenija jo čaka." Ksenija: "Pravzaprav mi ni žal, ker sem si prav želela iti. Ne vem, zakaj. Nima tistega nekaj." Polina pa se je veselila: "Adijo, Ksenija. Minus ena." Karolina: "Ko sem prvič videla Ksenijo, sem mislila, da je prišla samo zganjat paniko, dramo, da misli samo na to, kako izgleda. Potem pa sem jo naenkrat razumela in ona je razumela mene. Kot človek mi zares ustreza. Drugačna je." Maria: "Pri njej ni nič skrito. Všeč mi je, da je Toniju povedala, kar misli. Ne kot ene, ki njemu govorijo eno, drugim drugo." Dijana: "Pri srcu mi je bila. Vzljubila sem jo, super punca mi je bila, od začetka."

Zadržanost namesto ognjemeta Ela je povedala, da bi Toni moral izločiti Ksenijo že takoj po izgredu s Polino. Slednja se je ob tej priložnosti pritožila, da je takrat ni branil. Polina: "Nepojmljivo mi je. Še nikoli se mi ni zgodilo, da bi me fant pustil v stresnem položaju, ki bi ga sam zlahka rešil." Toni se ji je za to opravičil, poudaril pa je, da se ne vpleta v odnose med dekleti, pa čeprav se mu Ksenijina reakcija res ni zdela primerna. Glede njunega odnosa pa je povedal: "Mislil sem, da bo zato, ker se je vrnila, ognjemet, a spet vidim neko zadržanost." 'Česa bolj čudnega, a tudi lepega mi ni rekel še nihče' Toni je izpolnil Josipino željo in si zanjo vzel nekaj dragocenih minut, med pogovorom pa komentiral: "Josipa je najlepši primer, kako prav je, da nisem obupal nad nečem, kar mi takoj na začetku ni delovalo kot potencialen odnos." Josipa mu je dala vedeti, da ne odneha tako zlahka, da je ostala dekleta ne zanimajo in ne želi govoriti o njih. Prosila ga je, če bi ji dal majico, da bi jo imela za spanje, a je bil mnenja, da bi bila ta situacija neprijetna za ostala dekleta. Josipa je nadaljevala: "Res te rada gledam. Ne vem, zakaj." Toni malce prestrašeno: "Česa bolj čudnega, a tudi lepega mi ni rekel še nihče." Povedala je tudi, da bi ga poljubljala vsak dan, a da tega ne želi, ker bi ji bilo kasneje težko in bi doma jokala. Toni je povedal, da je čudovita, ni pa ji poklonil vrtnice. Stankica je medtem izrazila željo, da bi jo dekleta spoštljivo pričakala in ji prisluhnila, a tokrat Josipa ni želela komentirati zmenka.

Janet ostane brez vrtnice Na podelitvi vrtnic se je Toni poslovil od Janet, povedal ji je: "Zelo sem vesel, da sem te spoznal. Hvala ti za vse. Hvala, da sva vozila tisti nori avto." Janet: "Še ga bova vozila. To ni konec." Toni ji je zaželel vso srečo in dodal: "Našla boš pravega." Janet: "Tudi jaz ti iz srca želim, da najdeš pravo ljubezen, če se skriva tu." Toni je kasneje pojasnil: "Zelo mlada je še in še marsikaj mora doživeti. Mislim, da je zanjo prezgodaj, da bi mi dala, kar iščem. Zato se je najin odnos žal vse bolj ohlajal, z drugimi pa sem prišel tako daleč in se čutim tako povezanega, da je za Janet in zame to konec zgodbe."

Perje je letelo na vse strani Toni je v novem vabilu na skupinski zmenek zapisal: "Vzdušje v hiši je pod visoko napetostjo in čas je, da se malo omehča. Ste pripravljene svojo najljubšo sovražnico peljati na področje lastne intime?" Povabil je Stankico, Danijelo, Josipo, Elo, Polino in Amro. Dekleta so se v pižamah borila z blazinami. Polina in Stankica nista dali vsega od sebe, a je malce več borbenosti pokazala Stankica. Ko sta se spopadli Danijela in Josipa, pa je perje letelo na vse strani. Dvoboj sta zaključili s šeškanjem, zmagovalka je postala Danijela. V zadnjem dvoboju pa si je dala duška Ela, ki je neusmiljeno napadala Amro in na koncu tudi zmagala. Toda zmenka še ni konec.