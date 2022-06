Top Gun: Maverick postal Cruisov najbolj dobičkonosen film

Akcijska drama je tako prehitela superjunaški film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ki je pred tem držal rekord za najbolj dobičkonosni film tega leta, saj je v filmske blagajne prinesel kar 880 milijonov evrov.

Kot kaže, je bila odločitev ustvarjalcev Top Guna, da premiero filma zaradi pandemije covida-19 prestavijo, pravilno. Začetek predvajanja je bil namreč najprej načrtovan za junij leta 2020, a so producenti odločili, da jo prestavijo na čas, ko bodo lahko ljudje množično obiskovali kinematografe. "Zadovoljen sem, da smo sprejeli odločitev, da počakamo. Film bo zelo uspešen. V kino bo pripeljal ljudi, ki ga že dolgo niso obiskali," je v izjavi za javnost povedal vodja distribucije Chris Aronson.