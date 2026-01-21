Topel sprejem za ekipo filma Fiume o morte!

Slovenska manjšinska koprodukcija Fiume o morte! je nekonvencionalni dokumentarec, ki tematizira zgodovinski dogodek, v katerem je italijanski pesnik in fašist Gabriele D'Annunzio leta 1919 zavzel mesto Reka. Koproducent je slovenski produkcijski studio Nosorogi, Julij Zornik je pri filmu sodeloval kot oblikovalec zvoka, Gregor Božič se podpisuje pod filmsko fotografijo.
Film, ki je bil tudi med 15 nominiranci za najboljši evropski film, z izvirnim slogom in živahnimi rekonstrukcijami razkriva nenavadno zgodbo o 16-mesečni okupaciji Reke, tema pa je po besedah Igorja Bezinovića aktualnejša kot kadarkoli prej. "Mediji poročajo o tem, katere nove ladje bomo gradili in kupovali, za koga bomo izdelovali drone, koga bomo novačili v vojsko (... ) Ne ve se več, kdo je prijatelj in kdo sovražnik. Tega nisem mogel predvideti - da bo ta film danes povezan z bojem proti militarizaciji," je pri Spomeniku osvoboditve v torek pred zbranimi po poročanju reškega Novega lista povedal režiser.
Fiume o morte! je med drugim že slavil na 14. mednarodnem festivalu dokumentarnega filma Dokudoc, kjer mu je mednarodna žirija lani v Mariboru podelila naziv doku izbrani film. Na 72. puljskem filmskem festivalu je dokumentarec prav tako lani prejel šest zlatih aren, med drugim za režijo, na 28. Festivalu slovenskega filma pa dve vesni. Aprila se bo v New Yorku začela ameriška distribucija.
Gabriele D'Annunzio (1863–1938) je bil vpliven italijanski pesnik, pisatelj, dramatik in novinar, ki je igral pomembno vlogo v italijanski literaturi in politiki na prelomu 20. stoletja. Njegova dela so znana po čutnosti, nacionalističnih temah in estetskem pretiravanju. D'Annunzio je bil tudi znana osebnost v javnem življenju, znan po svojem boemskem življenjskem slogu in izrazitem patriotizmu. Njegov nacionalizem in retorične sposobnosti so močno vplivali na razmah fašističnega gibanja v Italiji, čeprav sam ni bil neposredno član fašistične stranke. Njegova zasedba Reke leta 1919, ki jo prikazuje film, je bila drzna akcija, ki je močno odmevala v javnosti in ponazarjala njegovo željo po italijanski ekspanziji in nacionalni slavi.
Evropska filmska nagrada (European Film Awards - EFA) je prestižna nagrada, ki jo podeljuje Evropska filmska akademija (European Film Academy - EFA). Akademija je bila ustanovljena leta 1988 z namenom spodbujanja evropske kinematografije, prepoznavanja njenega uspeha in krepitve njene kulturne in ekonomske identitete. Nagrade se podeljujejo vsako leto v različnih evropskih mestih in so namenjene priznanju izjemnih dosežkov v evropski filmski produkciji, vključno z najboljšim filmom, režijo, igro, scenarijem in dokumentarnim filmom. Nagrade veljajo za enega najpomembnejših priznanj v evropski filmski industriji.
