Topel sprejem za ekipo filma Fiume o morte!

Film, ki je bil tudi med 15 nominiranci za najboljši evropski film, z izvirnim slogom in živahnimi rekonstrukcijami razkriva nenavadno zgodbo o 16-mesečni okupaciji Reke, tema pa je po besedah Igorja Bezinovića aktualnejša kot kadarkoli prej. "Mediji poročajo o tem, katere nove ladje bomo gradili in kupovali, za koga bomo izdelovali drone, koga bomo novačili v vojsko (... ) Ne ve se več, kdo je prijatelj in kdo sovražnik. Tega nisem mogel predvideti - da bo ta film danes povezan z bojem proti militarizaciji," je pri Spomeniku osvoboditve v torek pred zbranimi po poročanju reškega Novega lista povedal režiser.