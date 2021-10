Tragične nesreče na snemanjih filmov

Brandon Lee je tragično umrl na snemanju filma Vran, star je bil le 28 let. Njegov oče Bruce Lee je prav tako umrl v starosti le 32 let.

Čeprav naj bi bil Hollywood tovarna sanj, se na snemanjih filmov dostikrat dogajajo takšne in drugačne nesreče, v najbolj tragičnih primerih pa so celo človeške žrtve. A tudi gromozanskim proračunom in kljub pregovorni varnosti se včasih zgodi nepričakovano. Filmske produkcije sicer upoštevajo številne predpise, ki zagotavljajo varnost igralcev in članov ekipe, vendar se sami akterji med snemanjem nevarnih prizorov včasih znajdejo v situaciji, ko lahko že najmanjša napaka hitro postane smrtonosna. Nekatere napake se pojavljajo pri dejansko vratolomnih kaskaderskih točkah, spet druge pa v na videz običajnih situacijah. Prvi tovrstni primeri segajo skoraj sto let nazaj, ko so posneli film Noetova barka leta 1928. Tokrat pa predstavljamo nekaj najhujših primerov, ko so napake na snemanjih in nesrečni razpleti povzročile usodne posledice.

Vran (1994)

Kritiško uspešni film, ki je priredba novele Vran Jamesa O'Barra v režiji Alexa Proyasa, pripoveduje zgodbo o človeku, ki vstane iz groba, da bi se maščeval. Leto po njegovi smrti je rock glasbeniku Ericu Dravenu (Brandon Lee) skrivnostna vrana podelila življenje in moč. Eric se zato s svojimi sposobnostmi maščuje atentatorjem, ki so ubili njega in njegovo zaročenko.

Obešenjaška mešanica duhovitosti in borilnih veščin je iz Leeja naredila kultno figuro, po zaslugi katere naj bi postal superzvezdnik, a je po tragičnem razvoju dogodkov dejansko postal nesmrten. En sam napačen naboj ga je stal življenja. Za prizor, v katerem eden od likov napolni pištolo, kjer v filmih običajno uporabljajo lažne naboje, je ekipa namesto tega uporabila pravo kroglo, saj so verjeli, da so odpravili možnost nevarnosti z odstranitvijo smodnika. Žal so naboj pustili pritrjen, tako da je ob proženju strelna igla pištole izstrelila kroglo v cev pištole. Posnetek Erikove smrti so prihranili za konec produkcije, da bi Lee lahko zadnje dni produkcije preživel brez dolgotrajnega ličenja. Ko je prišel čas, da zlobneži streljajo s slepimi naboji v Leeja, pa je delček krogle skupaj s slepim nabojem Leeja zadel v trebuh in mu poškodoval hrbtenjačo. Leeja so hitro odpeljali v bolnišnico, kjer mu niti zdravniki niso mogli več pomagati. Sin nesrečno preminulega mojstra borilnih veščin Brucea Leeja, ki je umrl v starosti 32 let, je tako življenje izgubil pri vsega 28 letih, na snemanju filma, s katerim je zaslovel.