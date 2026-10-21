Bi ga prepoznali? Dwayne Johnson se je preobrazil v 70-letnika

Igralca Dwayna Johnsona so v Brooklynu ujeli med snemanjem novega filma Lizard Music pod režisersko taktirko Bennyja Safdieja. V njem igra 70-letnega moškega z vzdevkom Chicken Man. Zaradi vloge je izgubil skoraj 15 kilogramov. Ob tem je povedal: "Zelo sem navdušen, saj sem znova dobil priložnost za takšno preobrazbo, kot sem jo lahko doživel pri filmu Smashing Machine. To pomeni, da bom moral jesti manj piščanca."

Na fotografijah s snemanja nosi klobuk in plašč, med hojo ob mladem soigralcu Theu Clarku Leberju pa v roki drži kos pice. Za njegov novi videz je poskrbel Kazu Hiro, umetnik, ki je pred kratkim tudi Toma Cruisa za film Digger s pomočjo maskerskih pripomočkov preobrazil v ostarelega naftnega magnata.