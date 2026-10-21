Bi ga prepoznali? Dwayne Johnson se je preobrazil v 70-letnika

Igralca Dwayna Johnsona so v Brooklynu ujeli med snemanjem novega filma Lizard Music pod režisersko taktirko Bennyja Safdieja. V njem igra 70-letnega moškega z vzdevkom Chicken Man. Zaradi vloge je izgubil skoraj 15 kilogramov. Ob tem je povedal: "Zelo sem navdušen, saj sem znova dobil priložnost za takšno preobrazbo, kot sem jo lahko doživel pri filmu Smashing Machine. To pomeni, da bom moral jesti manj piščanca."
Na fotografijah s snemanja nosi klobuk in plašč, med hojo ob mladem soigralcu Theu Clarku Leberju pa v roki drži kos pice. Za njegov novi videz je poskrbel Kazu Hiro, umetnik, ki je pred kratkim tudi Toma Cruisa za film Digger s pomočjo maskerskih pripomočkov preobrazil v ostarelega naftnega magnata.
Film Lizard Music temelji na istoimenski otroški knjigi Daniela Pinkwaterja. Zgodba spremlja dečka, ki je prepuščen samemu sebi in po naključju odkrije skrivnostno pozno nočno televizijsko oddajo, v kateri kuščarji igrajo nenavadno glasbo.
Ko začne iskati odgovore, spozna nenavadnega Chicken Mana in njegovo ostarelo hišno kokoš Claudio, ki sta prav tako priča nečemu, kar se zdi nemogoče. Skupaj se podajo na pustolovščino, ki se začne kot iskanje skrivnostne skupnosti, nato pa preraste v potovanje skozi nevidne svetove in zgodbo o prijateljstvu.
V filmu bodo med drugim zaigrali tudi Rachel McAdams, Colman Domingo, David Krumholtz, Jeff Goldblum, Alicia Silverstone in Regina Hall. Premiera je predvidena za božič leta 2027.
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