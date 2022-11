Tretja sezona Za hribom že na VOYO

Vaščani prečudovitega dolenjskega St. Moritza so nazaj in imajo polne roke dela. V tretji sezoni bomo priča napetemu rallyju za nafto, ki ga bo s svojo železno pestjo vodil župan Karl Zabašnik (Jernej Kunter). Vaški frajer Đuro (Robert Korošec) pa bo pogumno sedel za krmilo svoje Alfe in se kot lev podal v boj za prihodnost vaščanov. Ali je njegova draga, podžupanja Erika (Karin Komljanec), zanosila ali le nabrala nekaj kilogramov? Moški bodo organizirali romantični ples, s katerim bodo presenetili vaščanke, odprli pa bodo tudi ilegalno točilnico alkohola. In še – ali bo vasica Za hribom postala romarski kraj?