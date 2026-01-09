Tretja zlata rola za film Belo se pere na devetdeset

Priznanje je ekipi filma podelil Alan Vitezič , predstavnik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki nadaljuje tradicijo podeljevanja zlatih rol. Producent filma Aleš Pavlin je ob tem povedal, da so neizmerno ponosni in hvaležni občinstvu, da se je odzvalo na zahteven film, "dramo, ki je na trenutke pretresljiva" .

Kot edinstven dosežek je izpostavil, da je film Belo se pere na devetdeset, ki ga je v tem trenutku videlo že več kot 80.000 gledalcev, najbolj gledan film leta 2025 na lestvici desetih najbolj gledanih filmov v Sloveniji, sledi mu devet ameriških filmov.

Marko Naberšnik je za STA povedal, da je hvaležen Bronji Žakelj, da je zaupala filmski ekipi. Veseli ga, da jih tudi po koncu snemanja povezuje prijateljstvo. Veseli ga tudi, da zgodba, ki jo je Žakelj najprej podelila kot pisateljica, tudi v filmskem mediju nagovarja z enakim čustvom v smislu upanja in volje do življenja.

Belo se pere na devetdeset ni prvi Naberšnikov film, ki je nastal po knjižni predlogi. A, kot je povedal, sta tako Petelinji zajtrk in Šanghaj, ki sta nastala po knjižnih predlogah Ferija Lainščka, fikcija, zato si je lahko, kadar je bil v dvomu, dovolil ta dvom zapolniti s svojo domišljijo. Tu pa gre za osebno zgodbo, kjer je lahko tovrstne dvome zapolnil le z resničnimi elementi, ki jih je doživela avtorica sama, in zato mu je bilo pomembno, da sta scenarij pisala skupaj.