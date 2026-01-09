Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Tretja zlata rola za film Belo se pere na devetdeset

Ljubljana, 09. 01. 2026 11.49 pred 44 minutami 3 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Tretja zlata rola za film Belo se pere na devetdeset

Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev je filmski priredbi romana Bronje Žakelj Belo se pere na devetdeset v režiji Marka Naberšnika podelila tretjo zlato rolo za preseženih 75.000 gledalcev. Kot je na podelitvi dejal producent Aleš Pavlin, je dosežek, da so pripeljali občinstvo nazaj v kine v Ljubljani in drugod po Sloveniji.

Priznanje je ekipi filma podelil Alan Vitezič, predstavnik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki nadaljuje tradicijo podeljevanja zlatih rol. Producent filma Aleš Pavlin je ob tem povedal, da so neizmerno ponosni in hvaležni občinstvu, da se je odzvalo na zahteven film, "dramo, ki je na trenutke pretresljiva".

Tretja zlata rola za film Belo se pere na devetdeset
Tretja zlata rola za film Belo se pere na devetdeset
FOTO: Sandi Fišer

Kot edinstven dosežek je izpostavil, da je film Belo se pere na devetdeset, ki ga je v tem trenutku videlo že več kot 80.000 gledalcev, najbolj gledan film leta 2025 na lestvici desetih najbolj gledanih filmov v Sloveniji, sledi mu devet ameriških filmov.

Marko Naberšnik je za STA povedal, da je hvaležen Bronji Žakelj, da je zaupala filmski ekipi. Veseli ga, da jih tudi po koncu snemanja povezuje prijateljstvo. Veseli ga tudi, da zgodba, ki jo je Žakelj najprej podelila kot pisateljica, tudi v filmskem mediju nagovarja z enakim čustvom v smislu upanja in volje do življenja.

Belo se pere na devetdeset ni prvi Naberšnikov film, ki je nastal po knjižni predlogi. A, kot je povedal, sta tako Petelinji zajtrk in Šanghaj, ki sta nastala po knjižnih predlogah Ferija Lainščka, fikcija, zato si je lahko, kadar je bil v dvomu, dovolil ta dvom zapolniti s svojo domišljijo. Tu pa gre za osebno zgodbo, kjer je lahko tovrstne dvome zapolnil le z resničnimi elementi, ki jih je doživela avtorica sama, in zato mu je bilo pomembno, da sta scenarij pisala skupaj.

Tretja zlata rola za film Belo se pere na devetdeset
Tretja zlata rola za film Belo se pere na devetdeset
FOTO: Sandi Fišer

Žakelj je, kot je povedala za STA, navdušena, hvaležna in ponosna, da sta film in zgodba našla pot med gledalce. Odzivi, ki jih prejema prek različnih kanalov, kažejo, da se film ljudi ni samo dotaknil, ampak jih je premaknil, "razstavil in sestavil nazaj". Od leta 2018, ko je izšla knjiga, se je zgodilo ogromno. Kot je dejala, si tedaj ni mogla niti predstavljati, da bi lahko neka avtobiografska zgodba, njena zgodba, dosegla tako velik krog bralcev, sploh pa ne, da bi lahko zaživela na filmskem platnu.

Leo Cok, ki je odigrala vlogo Bronje, veseli odziv občinstva in tega, da se nekateri vračajo v kinodvorane za ponoven ogled filma. Svojo vlogo je opisala kot zahtevno, tudi zato, ker je bila zahtevna Bronjina situacija. "V čast mi je bilo stopiti v te čevlje in spoznati, kaj pomenita odpornost in volja do življenja. Košček tega sem okusila tudi sama in sem zelo hvaležna," je dodala. V igralski ekipi so še Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik, Žiga Šorli, Mei Rabič, Jaka Mehle, Vladimir Tintor, Iva Krajnc Bagola, Saša Tabaković, Jure Rajšp, Polona Juh in Blaž Dolenc.

Film, ki je svetovno premiero imel avgusta lani na 31. filmskem festivalu v Sarajevu, spremlja Bronjo, ki se skozi različna obdobja svojega življenja sooča z boleznijo. Istoimenski roman je ob izidu požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov ter več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta.

zlata rola film Bronja Žakelj Belo se pere na devetdeset

V boj za srce Sanjskega moškega Hrvaške tudi Nuša Šebjanič

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
izRODEk
09. 01. 2026 12.32
Pozitivno izstopa Anica Dobra.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Prvič mama pri 44 letih
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
Nuša Šebjanič v novi sezoni Sanjskega moškega Hrvaške
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Prejela grožnje, ker je otroka želela poučiti o denarju
Prejela grožnje, ker je otroka želela poučiti o denarju
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
moskisvet
Portal
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Supermanekenka, ki navdihuje
Supermanekenka, ki navdihuje
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Družina Kate Middleton se je povečala
Družina Kate Middleton se je povečala
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Popolno zimsko kosilo iz pečice
Popolno zimsko kosilo iz pečice
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445