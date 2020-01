Tretja zlata rola za film Košarkar naj bo 2

"Občutki ob prejetju nagrade za tako visoko število gledalcev so izjemni. Končno lahko verjamem, da smo skupaj z ekipo ustvarili nekaj pomembnega. V takem trenutku začneš razmišljati in upati na nov film, saj je očitno, da je zanimanje za filme z otroško tematiko, ki mladino tudi vzgajajo in ji sporočajo, da je mogoče uspeti, če si vztrajen, veliko. Na tem mestu se zahvaljujem tako sodelavcem na filmu kot distribucijski ekipi Koloseja, s katero smo s skupnimi močmi dosegli veliko gledanost. Prav ta občutek mi daje energijo in željo po ustvarjanju novega filma," je ob prejetju nagrade povedal producent Frenk Celarc .

Filmsko nagrado zlata rola že od leta 2002 podeljujeta Kolosej in Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Namenjena je uspešnim slovenskim filmom, ki presežejo določeno število gledalcev. Družinsko komedijo Košarkar naj bo 2 si je do danes ogledalo 77.348 gledalcev, kar je ob nagradi film uvrstilo tudi med deset najbolj gledanih slovenskih filmov vseh časov.

"Ob prejemu tretje zlate role iskreno čestitamo filmski ekipi. Ponosni in veseli smo, da na naših platnih lahko predvajamo film, ki izpostavi vrednote, ki so temeljnega pomena in se v današnjem času pogosto izgubljajo. Govorimo o povezovanju, vztrajnosti, prijateljstvu, ljubezni, družini in požrtvovalnosti. Želimo si, da bi gledalcem lahko ponudili več družinskih filmov, pod katere se podpisujejo slovenski filmski ustvarjalci. Trenutno lahko otroški publiki in družinam, z izjemo Košarkarja, ponudimo zgolj tuje studijske naslove, saj domača produkcija ni zmožna tako velikih finančnih obremenitev. V Koloseju je bila družinska komedija Košarkar naj bo 2 četrti najbolj gledan film preteklega leta. Po številu gledalcev so jo prehiteli le Levji kralj, Joker in Ledeno kraljestvo 2, kar je zavidanja vreden rezultat. Čestitke," je ob izročitvi nagrade povedala direktorica marketinga in programa Koloseja Ursula Spruk, ki je nagrado podelila skupaj s predstavnikom Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, režiserjem Bojanom Labovićem.