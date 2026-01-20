Tretji Avatar že peti teden po zaslužku na prvem mestu v ZDA

Po podatkih podjetja Exhibitor Relations zaslužek filma Avatar: Ogenj in pepel v Združenih državah Amerike in Kanadi doslej skupno znaša 367,4 milijona dolarjev oziroma 314,8 milijona evrov, po vsem svetu pa več kot 1,3 milijarde dolarjev oziroma 1,1 milijarde evrov.

V filmu Avatar: Ogenj in pepel je Zoe Saldaña zaigrala v vlogi bojevnice Neytiri, Sam Worthington pa v vlogi nekdanjega mornariškega specialca Jakea Sullyja. Zgodba filma se vrača na Pandoro, kjer se na obzorju pojavi nova grožnja - skrivnostno ljudstvo Pepel. Avatar: Ogenj in pepel je poleg prvih dveh filmov Avatar in filma Titanik že četrti Cameronov film, ki je po zaslužku presegel milijardo dolarjev.

Na drugem mestu je s 15 milijoni dolarjev oziroma 12,8 milijona evrov debitirala grozljivka 28 let pozneje: Tempelj kosti, ki jo je režirala Nia DaCosta. Gre za četrti film iz franšize 28 let, tretji je prišel v kinematografe junija lani. "Vrnitev po sedmih mesecih je hitra, prehitra, kar negativno vpliva na številke," je povedal analitik David A. Gross iz podjetja Entertainment Research.

Disneyjev animirani film Zootropolis se je z 12 milijoni dolarjev oziroma 10,2 milijona evrov prihodkov uvrstil na tretje mesto. Na četrtem mestu pa je z 10,2 milijona dolarjev (8,7 milijona evrov) film Hišna pomočnica, posnet po romanu Freide McFadden, o mladi ženski, ki delo najde kot hišna pomočnica premožnega para s temačnimi skrivnostmi. V filmu sta zaigrali Sydney Sweeney in Amanda Seyfried.