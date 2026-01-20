Naslovnica
Film/TV

Tretji Avatar že peti teden po zaslužku na prvem mestu v ZDA

Los Angeles, 20. 01. 2026 10.54

Avtor:
E.M. STA
To je že tretji film iz franšize Avatar.

Film Avatar: Ogenj in pepel je že peti zaporedni teden na prvem mestu po zaslužku. Tretji del fantazijske serije režiserja Jamesa Camerona je od petka do ponedeljka, ko so Američani praznovali dan Martina Luthra Kinga mlajšega, na blagajnah kinematografov zabeležil zaslužek 17,2 milijona ameriških dolarjev oziroma 14,7 milijona evrov.

Po podatkih podjetja Exhibitor Relations zaslužek filma Avatar: Ogenj in pepel v Združenih državah Amerike in Kanadi doslej skupno znaša 367,4 milijona dolarjev oziroma 314,8 milijona evrov, po vsem svetu pa več kot 1,3 milijarde dolarjev oziroma 1,1 milijarde evrov.

Avatar
Avatar
FOTO: AP

V filmu Avatar: Ogenj in pepel je Zoe Saldaña zaigrala v vlogi bojevnice Neytiri, Sam Worthington pa v vlogi nekdanjega mornariškega specialca Jakea Sullyja. Zgodba filma se vrača na Pandoro, kjer se na obzorju pojavi nova grožnja - skrivnostno ljudstvo Pepel. Avatar: Ogenj in pepel je poleg prvih dveh filmov Avatar in filma Titanik že četrti Cameronov film, ki je po zaslužku presegel milijardo dolarjev.

Na drugem mestu je s 15 milijoni dolarjev oziroma 12,8 milijona evrov debitirala grozljivka 28 let pozneje: Tempelj kosti, ki jo je režirala Nia DaCosta. Gre za četrti film iz franšize 28 let, tretji je prišel v kinematografe junija lani. "Vrnitev po sedmih mesecih je hitra, prehitra, kar negativno vpliva na številke," je povedal analitik David A. Gross iz podjetja Entertainment Research.

Disneyjev animirani film Zootropolis se je z 12 milijoni dolarjev oziroma 10,2 milijona evrov prihodkov uvrstil na tretje mesto. Na četrtem mestu pa je z 10,2 milijona dolarjev (8,7 milijona evrov) film Hišna pomočnica, posnet po romanu Freide McFadden, o mladi ženski, ki delo najde kot hišna pomočnica premožnega para s temačnimi skrivnostmi. V filmu sta zaigrali Sydney Sweeney in Amanda Seyfried.

 

Razlagalnik

Pandora je izmišljen, bujno zelen tropski lunarni svet, ki kroži okoli plinskega orjaka Polyphemusa v zvezdnem sistemu Alpha Centauri A. Ta svet je dom humanoidne vrste Na'vi, ki živi v sožitju z naravo. Pandora je znana po svoji bioluminiscentni flori in favni, lebdečih gorah in močni duhovni povezavi med vsemi živimi bitji, ki jo Na'vi imenujejo 'Eywa'.

Exhibitor Relations Co. (Box Office Mojo) je spletna stran, ki zbira in analizira podatke o kinematografskih zaslužkih po vsem svetu. Ustanovljena je bila leta 1998 in je postala eden najpomembnejših virov informacij o finančnih uspehih filmov, vključno z dnevnim, tedenskim in končnim zaslužkom, ter analizami trendov v filmski industriji. Podjetje je leta 2008 postalo del družbe IMDb, ki je v lasti Amazona.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
avatar film zaslužek
amedeo
21. 01. 2026 13.14
Pravljice in risanke za naijvneže...res ne vem kdo to gleda?
Odgovori
+2
2 0
tajda112
21. 01. 2026 11.29
...ko čakaš kdaj bo konec... sicer verjetno nisem pravi za neke ocene, vsaj 40 let prestar, ne igram igric, čeprav sem IT strokovnjak, imel spectrum in commodore... a ta ZF risanka naj razveseljuje ne vem koga, koga že, verjetno... tudi polno nekih kao čustvenih prizorov, te puščajo hladnega, kr nekej... nerealne uprizoritve nekih bojev me niti malo ne ganejo, v vsakem filmu so mi odveč... nazadnje npr Topgun... Uživajte, kdor že uživa v teh pravljicah...
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
