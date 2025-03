Trije zmenki v enem dnevu: Šime poljubil le Vanjo

Vanjo je med ježo zanimalo, kaj so brat in prijatelji o njej povedali Šimetu , ta pa je povedal, da so zanjo imeli le lepe besede. Šime je v izjavi povedal: "Mislim, da je ona resnično zainteresirana zame." Hkrati je dodal, da Vanjino razpoloženje vpliva tudi nanj, česar pa ne more reči za veliko deklet. "Lagal bi, če bi rekel, da se med nama nič ne dogaja," je še povedal Šime.

Zdi se, da sta se Splitčan in Ljubljančanka zelo ujela, saj je Vanja edina od Šimetovih treh kandidatk, ki se je v tem dnevu z njim poljubila. Marinela, ki je zase prepričana, da je zmagovalka, se je z zmenka vrnila nejevoljna. Mia pa je s Šimetom sicer imela zelo lepo energijo, a na trenutke deluje kvečjemu prijateljsko.

Ko so se tri Šimetove kandidatke pogovarjale o zmenkih, so prišle do zaključka, da se zdi, da je bil Vanjin zmenek najlepši in najbolj romantičen in da je Vanja že skoraj favoritka za zmago.

