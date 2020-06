Trilogija Alvin in veverički za začetek počitnic

Alvin in veverički je animiran film o fiktivni glasbeni skupini treh veveric. Alvin, Simon in Theodore so glasbeno nadarjeni veverički, ki so ostali brez doma. Drevo, na katerem so živeli, so namreč posekali in ga skupaj z njimi poslali v Los Angeles. Tam spoznajo skladatelja Davida Sevilla, ki ga muči ustvarjalna kriza, toda veverički mu rade volje pokažejo svoje glasbene sposobnosti. David hitro spozna, da bi mu Alvin, Simon in Theodore lahko prinesli uspeh, zato vsi skupaj sklenejo, da bodo poslovno sodelovali: David bo pisal pesmi, veverički pa jih bodo izvajali.