Troli bodo prvi animirani film, ki se bo zavrtel po koronakrizi

Grega Skočir, Tilen Artač, Jernej Kuntner in Neisha so posodili glasove navihanim Trolom. Sinhronizirali so namreč nadaljevanje izjemno priljubljenega animiranega filma iz leta 2016 z naslovom Troli. To bo tudi prvi animirani film, ki prihaja na velika platna po koronakrizi. Ogledali si ga bomo lahko 1. oktobra. Dogodivščine majhnih bitij, ki imajo radi glasbo in ples, se tako nadaljujejo - prihaja film Troli na svetovni turneji. Obiskali smo studio, kjer so znani Slovenci snemali glasove za animirane like.