Trumpova revolucija: kakšne spremembe prinaša stari novi predsednik?

Kako bo Trump vplival na svetovno politiko?

S Trumpovo ponovno izvolitvijo prihaja val sprememb v ameriški notranji in zunanji politiki. Dokumentarec prinaša analize ameriških strokovnjakov s področja nacionalne varnosti in diplomacije, ki ocenjujejo vpliv njegove administracije na ključna svetovna vprašanja: prihodnost Nata, vojno v Ukrajini, imigracijske pritiske ter odnos med ZDA in Kitajsko.

"Trump deluje po principu, da mora vedno izgledati kot zmagovalec," je povedal nekdanji predsedniški svetovalec Dennis Ross.