Trumpove carine vplivajo tudi na film: Kitajska zmanjšuje uvoz iz Hollywooda

CFA je pristojna za dovoljenja za uvoz in distribucijo filmov na Kitajskem in njen tiskovni predstavnik je v četrtek potrdil, da je ameriška vlada naredila napačno potezo z zlorabo carin proti Kitajski, kar bo zmanjšalo priljubljenost ameriških filmov na Kitajskem, poroča revija Hollywood Reporter. "Sledili bomo pravilom trga, spoštovali izbor občinstva in zmerno zmanjšali število uvoženih ameriških filmov," je sporočila CFA.