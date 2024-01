Tržaški filmski festival bosta odprla dva filma

To bo priložnost, da primerno predstavijo dva filma, ki sta prevladovala v zadnjih nekaj mesecih lanskega leta in sta bila uvrščena med velike evropske filme leta, vse od premiere v Locarnu in Benetkah, so sporočili s festivala.

Ne pričakuj preveč od konca sveta Raduja Judeja je vrtoglav esej o samem filmu in hkrati kritika cinizma sodobnega kapitalizma. Film, ki kmalu prihaja v italijanske kinematografe, je poln ironije, z moralističnimi izbruhi in poln eruditskih citatov. Kot so zapisali organizatorji tržaškega festivala, potrjuje genialnost romunskega režiserja Judeja, ki je pred leti prejel zlatega medveda v Berlinu, za svoj najnovejši film pa je dobil posebno nagrado žirije v Locarnu.

Zelena meja je dobitnik posebne nagrade žirije na lanskem beneškem filmskem festivalu. V Italiji bo v distribuciji od 8. februarja. Film velike mojstrice evropskega filma, poljske režiserke Agnieszke Holland, je neprijetno gledati, hkrati pa je poln občutka za pravičnost, so zapisali na festivalu.

Zgodba, posneta v črno-beli tehniki in z brezkompromisno ostrino, ki jo je občasno težko prenašati, se osredotoča na tragično usodo migrantov, ki se odpravijo v Evropo, v tem primeru z meje med Belorusijo in Poljsko. V Evropo se odpravijo v iskanju dobrodošlice, ki so jo vlade že zdavnaj pozabile, in čuta za solidarnost, ki ga premorejo le posamezniki, pogosto nezakonito.

V sodelovanju z Zvezo italijanskih filmskih kritikov bodo na festivalu podelili nagrade za najboljše filme leta 2023. Nagradi sta dve – za najboljši italijanski film in najboljši mednarodni film. Italijanski film, ki je prejel največ glasov med člani združenja, je Ugrabitev Marca Bellocchia. Za najboljšega med filmi, ki so jih lani predvajali v italijanskih kinematografih, pa so izbrali Pacifiction Alberta Serre.

Tržaški filmski festival je posvečen kinematografiji Srednje in Vzhodne Evrope. Že več kot trideset let promovira kinematografijo držav in režiserjev, ki so manj znane ali celo neznane občinstvu v Italiji oziroma zahodni Evropi.