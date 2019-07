Tudi Brad Pitt zaključuje igralsko kariero?

Zadnje čase pa se enako govori tudi za hollywoodskega lepotca Brada Pitta. Za prej omenjeno revijo je namreč dejal, da ga bolj kot igranje zanima producentski del, toda tudi ta v okrnjeni verziji: "Sem za kamero na producentski strani in v tem zelo uživam. Toda delam čedalje manj. Mislim da je – splošno gledano, vse to igra za mlajše moške – ne govorim o tem, da primanjkuje vlog za starejše, toda mislim, da gre celotna igra v tej smeri – vse to je del naravne selekcije. Me zanima, v kakšni smeri bo vse to šlo."

Ženske so na zvezdnika nore že od leta 1991, ko je imel v filmu Thelma & Louise krajšo, a zelo seksi vlogo. Nato pa je prišlo leto 1994, ko je zaigral tako v Intervjuju z vampirjem ter Jesenski pripovedi in zvezda je bila rojena. V tistem obdobju smo ga lahko videli tudi v Kalifornija, Sedem, Ko Pride Joe Black, Klub golih pesti, Oceanovih 11 ... Kjer je dokazal, da ni samo lep obraz, ampak tudi vrhunski igralec. Zajadral je tudi v producentske vode in se podpisal pod filme, kot so Drevo življenja, World War Z, Mesečina, Izgubljeno mesto Z in 12 let suženj – dotični film je postal najboljši film leta 2013 in Brad je kot koproducent dobil oskarja – to pa je tudi njegov edini kipec – tako igralcu, kljub številnim drugim nagradam, še vedno manjka oskar za najboljšega igralca ali kaj podobnega.

Igralec pa ni bil tarča medijev samo zaradi svoje igralske kariere, veliko se je govorilo tudi o njegovem zasebnem življenju, še posebno o njegovih dekletih in partnerkah. Ko je začel s svojo hollywoodsko sago, je hodil z igralko Jill Schoelen, nato je zagledal Christino Applegate, sledila je Robin Givens, pa pevka Sinitta, Juliette Lewis in Thandie Newton. Nato je leta 1995 spoznal igralko Gwyneth Paltrow, a po treh letih zveze sta se razšla. Potem pa je prišla na vrsto dolga zveza z Jennifer Aniston, njun zakon je trajal pet let. Njun zakon pa se je končal, ko je zaigral v filmu Gospod in gospa Smith, v katerem je bila njegova soigralka Angelina Jolie. Rodila se je strastna ljubezen, sledila je poroka, otroci in grda ločitev. In s kom se zvezdnik druži zdaj? Očitno ga je preteklost naučila, da se ne izpostavlja več v javnosti, kajti zasebno življenje skrbno skriva, očitno pa ima počasi dovolj tudi Hollywooda – ali pa bo vseeno počakal do vloge, ki mu bo končno prinesla oskarja.