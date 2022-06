Tudi Emilia Clarke in George R. R. Martin potrdila, da se Jon Snow vrača

Emilia Clarke je v nedavnem intervjuju za BBC potrdila, da se kolega Kit Harington vrača v topla severnjaška oblačila Jona Snowa. Novico o njegovem povratku v novi zgodbi je pred časom potrdil potrtal Hollywood Reporter, sedaj pa je jasno, da ekipa že dela na vsebini, ki bo razveselila tiste oboževalce, ki so bili nad finalno epizodo serije Igra prestolov močno razočarani.

Emilia Clarke je bila (preveč) zgovorna in v intervjuju potrdila, da se Jon Snow že kmalu vrača.

Clarkova je dejala: ''Povedal mi je to. Vem, da zadeva obstaja. In da se dogaja,'' je bila glasna igralka. Ko je uvidela, da je morda povedala preveč, je hitela je s pojasnjevanjem: ''Vem, da serijo ustvarja Kit, zato je v njo vpleten že od samih temeljev naprej. Vse, kar boste gledali, je odobril Kit Harington.''

Neposreden pa je bil tudi pisatej George R. R. Martin , ki je na svojem blogu novico jasno potrdil: ''Tako je, nastaja serija o Jonu Snowu.'' Dodal je, da je delovni naslov projekta preprost: SNOW in da je ravno glavni igralec tisti, ki je mu je predstavil idejo, podrobnosti pa podal tudi ekipi. Ta čaka zeleno luč s strani platforme za pretočne vsebine.

Hollywood Reporter je poročal, da so ustvarjalci serije kreativno drzni in da bo projekt nekoliko premešal pogled na zadnjo sezono Igre prestolov, ki je podirala rekorde gledanosti. Čeprav podrobnosti niso znane, pa bi se lahko v nadaljevanja vrnili tudi liki, ki jim je uspelo preživeti, med drugimi tudi Arya Stark, Sansa Stark in Brienne iz Tartha.