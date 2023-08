Tudi Smilja v solzah: Trpim in se trudim, ti pa nimaš pojma, kaj je ljubezen

Ivan in Dona bosta še en dan preživela skupaj. Najmlajši kmet bo svojo izbranko, v katero je očitno slepo zaljubljen, skušal navdušiti z novim izletom, no, Dona pa komaj čaka, da se vse skupaj konča in da pobegne domov. Že prej mu je dala vedeti, da vanj ni zaljubljena in da ju ne vidi skupaj kot par. Ivan je ob njenih besedah celo zajokal.