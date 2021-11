Pravna bitka med Johnnyjem in Amber bo prikazana na malih ekranih

Dokumentarna serija z naslovom Johnny vs. Amber govori o razpadu zakona med slavnima igralcema in njuni pravni bitki, ki je sledila. Posneta je v dveh delih, tako da bo predstavila oba vidika njune turbulentne zveze, pri čemer se bo prva epizoda osredotočala na Deppa – kako se je znašel v razmerju z lažnivko, ki se požvižga na zaščito svoje javne podobe. V drugem delu pa bo prikazana Amberina stran zgodbe – njena poroka z moškim svojih sanj, ki se je kasneje izkazal za nasilneža, zasvojenega z drogami, je zapisano v izjavi za javnost ob napovedi izida.

Dokumentarec bo vseboval pričevanja odvetnikov obeh zvezdnikov in njunih bližnjih prijateljev, gledalci pa bodo prav tako dobili vpogled v obsežne zvočne in slikovne posnetke, ki sta jih posnela nekdanja zakonca. Predstavljeni bosta tudi obe kampanji, #JusticeforJohnnyDepp in #IStandWithYouAmberHeard, ki ju vodijo njuni oboževalci njima v podporo.

"Preko posnetkov, domačih videov in telefonskih sporočil, ki so bila prikazana na sodišču, daje film gledalcem redek in pomemben vpogled v zakon, ki je šel po tragični poti, zato da bodo lažje razumeli izjemno pomembno problematiko družinskega nasilja," je o dokumentarcu povedala izvršna producentka Nick Hornby.

Hollywoodska zvezdnika sta se spoznala leta 2011 na snemanju filma Zapiti dnevnik. Leta 2015 sta se poročila, že leto kasneje pa je Amber podala zahtevo za ločitev, s čimer se je začelo njuno medsebojno javno blatenje. Igralka je namreč poleg vložitve ločitvenih papirjev pridobila tudi začasno prepoved približevanja, saj je Johnnyja obtožila družinskega nasilja, ki naj bi se dogajalo predvsem takrat, ko je bil njen takratni mož pod vplivom drog in alkohola. Ta je vse obtožbe zanikal, kasneje pa sta s Heardovo dosegla sodno poravnavo in januarja 2017 zaključila ločitven postopek. A njuna bitka takrat še ni bila končana, leto kasneje je igralec tožil britanski tabloid The Sun, ker ga je ta označil za ženinega pretepača. Primer je bil zelo odmeven v medijih, saj sta kot priči na sodišču sodelovala oba zvezdnika, sodišče pa je na koncu odločilo v prid tabloida in igralca franšize Pirati s Karibov spoznalo za krivega.