Turška zvezdnica v potresu izgubila stik z družino, na pomoč priskočil Twitter

"Moja babica ne more hoditi, je bolna. S teto sta v stavbi in ne vemo, kako je s stanovanjem. Ali je kdo v okolici, ki bi lahko pomagal?" V objavo je dodala domači naslov svoje babice in tete. Osem ur po prvotni objavi se je zvezdnica na spletu zopet oglasila in sporočila veselo vest: "Babica in teta sta preživeli. Hvala bogu. Bog, pomagaj naši državi."

Spomnimo, turška uspešnica Moja boš, v kateri je zaigrala Melisa Asl Pamuk, je obnorela svet in Slovenijo. Njen protagonist Burak Özçivit je leta 2018 obiskal našo državo in predvsem med pripadnicami nežnejšega spola povzročil pravo evforijo. Bazo zvestih oboževalcev pa ima tudi Melisa, ki je pred igralsko kariero leta 2011 osvojila naziv Miss Turčije, s serijo Moja boš pa se podala po poti novih izzivov. Igralka med drugim obvlada več jezikov; od nizozemščine, nemščine, francoščine, angleščine in tudi turščine.