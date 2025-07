Turške serije na VOYO: Katera je vaša najljubša?

Na VOYO najdete pravo zakladnico turških serij, ki s svojo čustveno globino, zapletenimi odnosi in napetimi zapleti vedno znova očarajo gledalce. Ne glede na to, ali hrepenite po romanci, skrivnostih, družinskih dramah ali akciji – turške uspešnice ponujajo vse to in še več. Njihove zgodbe so čustvene, pogosto tudi boleče, a prav v tem je njihov čar – dotaknejo se srca in vas ne izpustijo do zadnje epizode. V nadaljevanju predstavljamo nekaj najboljših turških serij, ki jih lahko ujamete na VOYO – in ob katerih boste težko ostali ravnodušni.