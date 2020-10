Tyra Banks namignila na nadaljevanje filma Dobre mrhe

Tyra se je v pogovoru spominjala tudi svoje avdicije za omenjeni film: "Na moji avdiciji so me vprašali, na katero pesem bi plesala. Takoj sem izbrala pesem Kiss od Princea. Bili smo v veliki hotelski sobi, vsi pa so med plesom strmeli vame. Na koncu sem odplesala celotno pesem. Ko sem končala in sem bila vsa zadihana, so se začeli smejati. Rekli so, da jim je žal, ampak so tako zelo uživali v pesmi, da so počakali do konca."Manekenka je še dodala, da se še vedno spominja dela koreografije, ki so jo imeli v filmu.

Film govori o Violet Sanford, ki jo je odigralaPiper Perabo. Preselila se je v New York, da bi uspela kot pevka, a je začela delati v baru Coyote Ugly, da bi za začetek zaslužila nekaj denarja.