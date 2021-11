Da je znanje 'kul' in biti učitelj prav tako, je sporočilo učenjaških herojev, ki otrokom v teh zahtevnih časih pomagajo pri učenju s spletno učilnico 5KA. Učitelji na zabaven in interaktiven način predajajo svoje znanje, kar je seveda njihovo poslanstvo. In nagrajeni so bili z izvrstnimi odzivi – postali so namreč prave spletne zvezde.