Ugrabljena na VOYO: Resnična zgodba o zapletenih družinskih odnosih

Na VOYO je prišla nova španska serija Ugrabljena. Triler, ki vas bo navdušil in ki ga ne boste morali spustiti. Zgodba, posneta po resničnih dogodkih, se dotika psihologije družine na robu. Serija, ki govori o odnosu med policistom in mladim dekletom s skrivno preteklostjo.

Ali res poznamo svoje ljubljene? Kaj storiti, ko so občutki močnejši od razuma? Kaj so ljudje pripravljeni storiti, da bi dosegli želeni cilj? In kako globoke so lahko laži v družini? Vse to so vprašanja, s katerimi se ukvarja serija Ugrabljena - nova triler serija, ki je zdaj dostopna na VOYO.

Zgodba, posneta po resničnih dogodkih. FOTO: POP TV

Ugrabljena je novodobna noir serija, napisana na podlagi resničnih zgodb, v kateri je v ospredju odnos med policistom in mladim dekletom s skrivno preteklostjo. Serijo sta ustvarila režiserja Cesar BenitezinAitor Gabilondo. Serija govori o moči čustev in drugih priložnostih, še posebej pa o tem, kako daleč so ljudje pripravljeni iti za ljubljeno osebo. Dotika se tudi refleksije odvisniških odnosov, kjer sta osebi tako navezani ena na drugo, da ne znata jasno razmišljati. Kako ljudje doživljajo čustva in kako se spopadajo s preteklostjo, ki jo želijo le pozabiti, a jih še kar 'drži' ob sebi?

Zgodba, napisana po resničnih dogodkih, ki je pretresla Španijo V majhnem mestecu se pojavi mlado dekle, ki trdi, da je deklica, ki je pred devetimi leti nepojasnjeno izginila neznano kam. Ampak, ali dekle govori resnico? Po skrivnostnem izginotju se devet let kasneje pojavi čudovita 17-letnica, ki trdi, da je to ona - mala izgubljena deklica. Njen povratek raziskuje mlad in ambiciozen policist Marcos Eugia (sicer maneken Jon Kortajarena).

Velika skrivnost in še večja naloga za mladega policista, ki se želi dokazati in razrešiti velik primer. FOTO: POP TV

Zgodba 17-letnice je polna neznank, zato je resničnost le-te postavljena pod vprašaj. Zdi se da nihče, razen njenih staršev, ni popolnoma prepričan, da je to ista Paula kot tista, ki je pred leti izginila. Govorice in sume pa poveča novinar Lalo, ki pravi, da ima družina zagotovo nekakšno skrivnost, ki jo želi skriti, če so dekle brez vprašanj vzelo nazaj pod svojo streho. Velika skrivnost in še večja naloga za mladega policista, ki se želi dokazati in razrešiti velik primer. Raziskovanje primera se zaplete, ko se mladi Marcos ne more upreti čutni in nevarno privlačni osebnosti mlade Paule, ki si želi le, da bi bila ljubljena, ne glede na posledice.