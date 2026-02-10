Naslovnica
Film/TV

'Ukrasti zmenek se je vsekakor splačalo!'

Ljubljana, 10. 02. 2026 19.28 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Sanjski moški Hrvaške

Sanjska moška, Petar in Karlo, sta od jutra premišljevala, ali bo katera od deklet uporabila vrtnico s posebno močjo in s tem spremenila potek njunih načrtovanih zmenkov. V vili je medtem potekala burna razprava - nekatera dekleta so menila, da je takšna poteza povsem upravičena, druge so jo obsojale.

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

"Če bi bila na njenem mestu, bi ta zmenek ukradla komurkoli, ampak spet, ta poteza je zame nesmiselna," je komentirala ena od deklet. Na koncu sta obe dekleti tvegali in obe divji vrtnici sta bili izkoriščeni. "Nisem jezna, želim ti srečo," je ena od deklet vseeno priznala svoji sotekmovalki.

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Mir v vili ni trajal dolgo. Komentarji o obupanih potezah, žaljenju in starih zamerah so se stopnjevali v velik prepir. "Zakaj bi ti dala priložnost, da ji vzameš to, kar si?" je vprašalo eno dekle, drugo pa je ostro zaključilo: "Mislim, da bi morala včasih zapreti usta. Ženske toliko govorijo, so tako vsiljive, so tako odločne ... To je bilo danes popolnoma nepotrebno."

Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
FOTO: VOYO

Na zmenkih se je eden od fantov povezal z dekletom med kuhanjem tradicionalnih jedi. "Zmenek je bil ustvarjen zame; bil je romantičen, ustvarjalen in nekaj, kar sem si resnično želela," je priznalo dekle z velikanskim nasmehom na obrazu. Drugi sanjski moški se je s svojim dekletom odpravil na morje, kjer sta uživala v potapljanju in romantični večerji. "Vsekakor se je splačalo ukrasti zmenek, niti za sekundo mi ni žal," je povedala ena od deklet.

Spoznaj sanjska moška in tekmovalke.
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Sanjski moški Hrvaške odslej na POP TV in na VOYO.

sanjski moški hrvaške pop tv voyo

Orlando Bloom po razhodu s Katy Perry v objemu 21 let mlajše manekenke

voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Trinajst življenj
Trinajst življenj
