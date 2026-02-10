'Ukrasti zmenek se je vsekakor splačalo!'

"Če bi bila na njenem mestu, bi ta zmenek ukradla komurkoli, ampak spet, ta poteza je zame nesmiselna," je komentirala ena od deklet. Na koncu sta obe dekleti tvegali in obe divji vrtnici sta bili izkoriščeni. "Nisem jezna, želim ti srečo," je ena od deklet vseeno priznala svoji sotekmovalki.

Sanjski moški Hrvaške FOTO: VOYO

Mir v vili ni trajal dolgo. Komentarji o obupanih potezah, žaljenju in starih zamerah so se stopnjevali v velik prepir. "Zakaj bi ti dala priložnost, da ji vzameš to, kar si?" je vprašalo eno dekle, drugo pa je ostro zaključilo: "Mislim, da bi morala včasih zapreti usta. Ženske toliko govorijo, so tako vsiljive, so tako odločne ... To je bilo danes popolnoma nepotrebno."

Na zmenkih se je eden od fantov povezal z dekletom med kuhanjem tradicionalnih jedi. "Zmenek je bil ustvarjen zame; bil je romantičen, ustvarjalen in nekaj, kar sem si resnično želela," je priznalo dekle z velikanskim nasmehom na obrazu. Drugi sanjski moški se je s svojim dekletom odpravil na morje, kjer sta uživala v potapljanju in romantični večerji. "Vsekakor se je splačalo ukrasti zmenek, niti za sekundo mi ni žal," je povedala ena od deklet.