Uma Štader in Jurij Zrnec: Film Gajin svet 3 ima veliko dobrih sporočil

Film bo šel zdaj med ljudi, s kakšnim sporočilom ga želita pospremiti?

"Srečno, film. Naj ti bo lepo, imej se dobro," je na vprašanje odgovorila glavna igralka, Zrnec pa je dodal: "Kriminal se splača. Se mi zdi, da je to tudi glavni motiv današnjega časa, v katerem živimo, zato se mi zdi, da je to tukaj na mestu."

"Zdi se mi, da ima film nekaj dobrih sporočil. Vsak, ki ga bo pozorno spremljal, jih bo lahko odnesel s seboj domov. Eno teh je, da v življenju nikoli ne obupamo, da težave rešujemo in da se ne vdamo," je v bolj resnem tonu nato povedala Uma Štader.

Jurij Zrnec je v filmu zaigral negativca, na vprašanje, ali je najslajše igrati takšne like, pa je odgovoril: "Je. Žal sem bil največkrat bolj kot ne dober, zadnja leta pa so moje želje uslišane. Je pa spet vprašanje, koliko je zares ta negativec zares negativen lik. Bodo ljudje sami presodili."

"Meni se zdi, da se Alexu v filmu zgodi neka katarza mogoče, ampak preveč ne smemo razkriti," je dodala glavna igralka.

Pa obstaja upanje tudi za slabe like?

"Mislim, da je. Vsak si zasluži upanje, saj če jim ne damo priložnosti ..." je dejala Uma, Jurij pa dodal: "Kam pa pridemo brez upanja?"

Jurij je iz prve vrste spremljal Umin igralski razvoj, kje pa je bil sam, ko je bil v njenih letih?

"Pravzaprav ja. Že kot otrok sem vedel, da bo to moja smer. Umo pa spremljam natančno od njenega rojstva, saj sva jo z očetom tudi pošteno zalila," je razkril Zrnec.

Uma pa je na vprašanje, kakšen je Jurij kot mentor, odgovorila: "Mislim, da me je naučil, da ne glede na to, da si profesionalen igralec, se moraš še vedno dobro pripraviti na projekt, ker Jurij je bil odlično pripravljen na snemanju."