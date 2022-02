Uma Thurman v filmu Ubila bom Billa ni želela nositi ikoničnega rumenega pajaca

Uma Thurman, ki je leta 2003 in 2004 blestela v vlogi Neveste v filmih Ubila bom Billa 1 in 2 je v novem intervjuju razkrila, da si pravzaprav rumenega pajaca ni želela obleči, saj se je počutila v njem preveč izpostavljeno in nelagodno, saj je tik pred začetkom snemanja rodila sina Levona.

"Res nisem želela obleči rumenega pajaca. Pravkar sem rodila sina in vsakdo, ki je pravkar rodil, se ne bi počutil udobno v tesno oprijetem rumenem pajacu, saj bi mu povzročal veliko anksioznosti," je dejala v oddaji The Graham Norton Show. "Veliko sem trenirala in delala na postavi, potrebenga pa je bilo tudi veliko brilijantnega kostumografskega dela, da sem lahko poustvarila Bruce Leejev videz, med tem, ko sem se trudila prikriti svoj trebuh," je še dejala 51-letnica.

Oba dela franšize Ubila bom Billa v ospredje postavljata lik Neveste, ki je na maščevalni misiji za ekipo morilcev. V filmih so zaigrali tudi Lucy Liu, Michael Madsen, Daryl Hannah in David Carradine. Pred časom je Tarantino ponovno obudil govorice o tem, da bi kmalu lahko nastal še tretji film te franšize, v njem pa bi lahko nastopila Nevestina hči, ki bi jo lahko odigrala Umina hči, Maya Hawke.

"To bi bila ponovna obuditev likov po dvajsetih letih, v katerih sta Nevesta in njena hči, BB, preživeli dvajset mirnih let, potem pa je bil ta mir porušen," je v podcastu The Joe Rogan Experinece dejal Tarantino. "Nevesta in BB bi bili na begu in že sama ideja, da bi v filmu skupaj zaigrali Uma in njena hči Maya je neverjetno nora. Saj veste, Elle Driver se še zmeraj potika tam nekje zunaj, Sophie Fatale so odrezali roki in se prav tako nekje potika. Vse imajo Billov denar, ne smemo pa pozabiti na Gogo in njeno sestro dvojčico, ki bi se lahko prav tako prikazala," je potencialni scenarij za tretji film franšize opisal režiser. Maya Hawke je med tem časom prav tako potrdila, da bi se z veseljem odzvala na Tarnatinovo povabilo, če bi res prišlo do realizacije te ideje.