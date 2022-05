Umazani ples se v režiji Jonathana Levina vrača leta 2024

Po tem, ko je iz Hollywooda pricurljala novica, da se na velika platna vrača filmska klasika iz leta 1987, je sedaj jasno tudi, kdo bo sedel na režiserski stolček. Levine se je podpisal pod filma Zapelji me, če me moreš in 50/50, njegova nova stvaritev pa bo luč sveta ugledala leta 2024.

Jonathan Levine bo prevzel režisersko vlogo nove izvedbe filma Umazani ples. Film, ki se je v srca gledalcev vpisal pred 35 leti, bo med igralsko ekipo gostil tudi Jennifer Grey, ki bo ponovila legendarno vlogo Frances Baby Houseman.

icon-expand Jonathan Levine FOTO: Profimedia

Preden so s producentskega podjetja Lionsgate, ki stoji za filmom sporočili, kdo bo režiser, je bil Levine s projektom povezan kot producent. S kolegico Elizabeth Chomko je spisal tudi scenarij. Produkcija nadaljevanja Umazanega plesa se bo pričela že to leto, v kinematografe pa prihaja leta 2024. Delo bodo delno predstavili že ta mesec v Cannesu. Ko so se leta 2020 pojavile prve govorice, da se film v nekoliko prenovljeni podobi vrača, so zvesti privrženci izvirnika pričeli prežati na vsako dodatno informacijo o novem projektu. Levine je takrat namignil, da bo film vseboval že znano glasbo, ki je prepričala že ob izidu, vključiti pa namerava tudi nekaj skladb hip-hop žanra iz devetdesetih let.

icon-expand Umazani ples - Patrick Swayze in Jennifer Grey FOTO: Profimedia

Presenečenje pa se obeta tudi na področju izbire igralske ekipe. Vrača se Greyjeva, po smrti Patricka Swayzeja, ki se je poslovil leta 2009, pa so filmski ustvarjalci pričeli s pogajanji z njegovo družino in tistimi, ki bdijo nad njegovo zapuščino. Produkcijska ekipa si namreč želi v film na nek način vplesti njegov lik in podobo. Preostalih igralcev, ki se bodo na velikih platnih pojavili, pa vodilni na projektu še niso predstavili. ''Čeprav je bil Umazani ples že od nekdaj eden od mojih najljubših filmov, si nisem nikoli mislil, da bom režiral njegovo nadaljevanje,'' je Levine pojasnil v izjavi in dodal: ''Med pisanjem scenarija sem se zaljubil v like (stare in nove), v območje Catskills iz devetdesetih, v glasbo ... Komaj čakam, da bom združil moči z Jennifer in oživel to prelepo zgodbo o poletni romanci in plesu ter jo ponudil novi generaciji oboževalcev.'' V šali je obljubil še, da tistim, ki so pristaši izvirnika, ne bo pokvaril otroštva: ''Te naloge se bom lotil s prefinjenostjo, ambicijami in predvsem z ljubeznijo.''

icon-expand Legendarni filmski prizor FOTO: Profimedia

Jonathan Levine se je podpisal že pod filme Blondinki v džungli z Amy Schumer in Goldie Hawn, ustvaril je Žur pred Božičem, Topla trupla, Zapelji me, če me moreš s Charlize Theron in Sethom Rogenom, film 50/50 in mini serijo Nine Perfect Strangers.