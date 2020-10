Umorjen Thomas Jefferson Byrd, igralec iz filmov Spika Leeja

Thomas Jefferson Byrdeje ameriški filmski igralec, ki je igral v kar nekaj filmih legendarnega režiserjaSpika Leeja. Igral je v filmih Dilerji, Šesto dekle, Red hook summer in v drami iz leta 2006 Ray.

Thomasovo smrt je za časopis Variety potrdila atlantska policija, ki se je tudi odzvala na nujni klic ob drugi uri zjutraj. Ko so policisti prišli na lokacijo, so igralca našli na tleh. Reševalci so Thomasa razglasili za mrtvega na kraju nesreče, vzrok smrti pa so bile strelne rane na hrbtu.

Lokalni detektivi si prizadevajo ugotoviti okoliščine dogodka, preiskava trenutno še poteka, piše Variety. Na policijskem oddelku v Atlanti sporočajo, da je informacij malo in da bi se lahko s časom in z nadaljnjo preiskavo pokazale nove informacije.

Pokojnemu prijatelju se je na Instagramu poklonil tudi legendarni režiser."Tako zelo sem žalosten, da so sinoči v Atlanti umorili našega ljubega brata Thomasa Jeffersona Byrda. Tom je bil moj dečko. Tu spodaj (v objavi, op. a.) ga vidite kot zastrašujočega Errola Barnesa iz filma Clockers. Brat Byrd je z menoj sodeloval še pri filmih Chi-raq, Sweet blood of Jesus, Red hook summer, Bamboozeled, He got game, Get on the bus, Šesto dekle, Clockers. Sožalje družini. Počivaj v miru, brat Byrd," je zapisal Spike Lee.