Umrl 25-letni zvezdnik serije Evforija

Tuji mediji poročajo o smrti 25-letnega igralca Angusa Clouda , ki ga širša javnost najbolj pozna po vlogi simpatičnega, a problematičnega Feza v seriji Evforija. Angusovo smrt je za medije potrdila njegova družina, ki je v izjavi za javnost zapisala: "Z najtežjim srcem smo se morali posloviti od neverjetnega človeka. Kot umetnik, prijatelj, brat in sin je bil Angus za vse nas poseben na toliko načinov," so zapisali in dodali: "Prejšnji teden je pokopal očeta in se intenzivno boril s to izgubo. Edina tolažba, ki jo imamo, je, da vemo, da je Angus zdaj spet skupaj s svojim očetom, ki je bil njegov najboljši prijatelj."

"Angus je odkrito govoril o svojem boju z duševnim zdravjem in upamo, da je njegova smrt lahko opomin za druge, da niso sami in da se ne bi smeli sami tiho boriti s tem. Upamo, da se ga svet spominja po njegovem humorju, smehu in ljubezni do vseh. Trenutno prosimo za zasebnost, saj še vedno obdelujemo to uničujočo izgubo." Kljub temu da vzrok smrti igralca uradno še ni znan, neimenovani viri namigujejo na to, da je za smrt bil kriv prevelik odmerek prepovedanih substanc. To naj bi po pisanju portala TMZ potrdil tudi telefonski klic v sili.

Na smrt igralca so se že odzvali njegovi stanovski kolegi in medijska hiša, ki stoji za serijo Evforija. "Neverjetno smo žalostni. Bil je izjemno nadarjen in priljubljen del družine," so zapisali pri HBO. "Nihče ni bil tako kot Angus. Bil je preveč poseben, preveč nadarjen in premlad, da bi nas tako kmalu zapustil," je za PageSix povedal ustvarjalec serije Sam Levinson. "Boril se je tudi z odvisnostjo in depresijo, kot mnogi izmed nas. Upam, da je vedel, koliko src se je dotaknil. Rad sem ga imel in vedno ga bom imel rad. Počivaj v miru in bog blagoslovi njegovo družino."