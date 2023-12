Umrl 48-letni zvezdnik filma Parazit

Južnokorejski igralec Lee Sun-kyun , najbolj znan po vlogi v z oskarjem nagrajenem filmu Parazit , je bil najden mrtev, so za BBC potrdile oblasti. 48-letnega igralca so našli nezavestnega v avtu v enem od glavnih parkov v Seulu. Okoliščine smrti zaenkrat niso jasne, policija pa je povedala, da je bila obveščena, da je igralec odšel od doma, potem ko je napisal sporočilo.

Igralec, ki je bil poročen z igralko Jeon Hye-jin in z njo imel dva sinova, je imel več kot dve desetletji dolgo igralsko kariero. Igral je v številnih filmih in televizijskih oddajah, mednarodno slavo pa je dosegel kot Park Dong-ik v Parazitu. Film je leta 2020 na podelitvi oskarjev osvojil štiri nagrade, vključno z oskarjem za najboljši film, s čimer je postal prvi film v neangleškem jeziku, ki je prejel to nagrado.

Južnokorejski igralec je bil sicer od oktobra v preiskavi zaradi domnevne uporabe drog. Medijska hiša Yonhap je poročala, da naj bi igralec prepovedane substance užival z zaposleno v enem od barov v južnokorejski prestolnici. Igralec se je zagovarjal, da čeprav je vzel, kar mu je natakarica dala, ni vedel, da so to prepovedane substance. Testi na droge so bili negativni oziroma niso pokazali točnega rezultata.

Preiskava drog je pritegnila veliko zanimanja, kar je povzročilo precejšnjo škodo Leejevemu ugledu. Izgubil je vlogo v eni izmed televizijskih serij. Prekrški z drogami, vključno s tistimi, ki vključujejo uporabo marihuane, se v Južni Koreji štejejo za resna kazniva dejanja. Za uživanje marihuane je zagrožena zaporna kazen do pet let.