Umrl 56-letni igralec iz serije Operacija Havaji

Nekdanji sumoborec in igralec Taylor Wily je umrl. 56-letni Willy je zaigral v seriji Operacija Havaji. Smrt igralca je potrdil njegov prijatelj in dolgoletni menedžer Michael J. Henderson , kasneje pa je z objavo na spletu to potrdil še kreator serije Peter M. Lenkov . "Skrušen sem. Imam zlomljeno srce. Kasneje bom zapisal več, zaenkrat je vse skupaj pretežko."

V naslednji objavi je kreator serije s sledilci delil spomine na pokojnega igralca, ki je njegovo srce osvojil že med prvo avdicijo. "Vstopil si z brisačo na glavi in si brisal znoj in bil sem navdušen. Očaral si me in prepričal, da postaneš del redne zasedbe v seriji in v mojem življenju. Vsak dan te bom pogrešal, brat."

V zapisu je Lenkov razkril, da je s pokojnim igralcem govoril prejšnji teden, skupaj pa da sta se smejala dejstvu, da je Wily od prvega dne vedel, da bo serija Operacija Havaji njuna sanjska služba. "Srečo sem imel, da sva si delila to čarovnijo."

Od igralca so se poslovili tudi preostali člani ekipe, ki so sodelovali pri seriji. Igralec Zachary Knighton je pokojnega igralca označil za najbolj prijaznega moškega na svetu, producent Trey Callaway pa dodal, da bo za vedno ostal blagoslov mnogim.

Wily je po besedah menedžerja umrl naravne smrti.