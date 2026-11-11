Umrl ameriški igralec Stacy Keach, televizijski detektiv Mike Hammer

Stacy Keach ni bil le "legendarni igralec", ki ga je občudovalo in ljubilo občinstvo po vsem svetu, temveč tudi "srce naše družine". "Njegova smrt pušča neizmerno praznino, "a njegov izjemen duh, njegov nepozaben glas in ljubezen, ki jo je tako radodarno delil, bodo vedno ostali z nami", je vsebino družinskega sporočila povzela revija, specializirana za ameriško filmsko industrijo Variety .

Keach je igral v uspešnih serijah, kot sta Urgenca ter Dva moža in pol. Najbolj znan je predvsem po vlogi neizprosnega zasebnega detektiva Mika Hammerja v istoimenski televizijski seriji CBS iz 80. let prejšnjega stoletja. Za svoje vloge je bil večkrat nagrajen, med drugim je prejemnik zlatega globusa.

Svoj filmski debi je doživel leta 1968 v drami Srce je osamljeni lovec. Sledili so filmi, kot sta Pobeg iz Los Angelesa in Če ostanem. Na gledališčem odru si je Keach ustvaril ime z vlogami v Shakespearovih dramah. Leta 2019 je prejel zvezdo na hollywoodskem Pločniku slavnih.